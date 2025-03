“Si soy un hombre enfermo, débil y solo en un piso, con cáncer... ¿quién soy?” La emocionante reflexión del actor protagonista de ‘Dawson Crece’

El actor James Van Der Beek ha compartido su enfermedad en las redes sociales en varios momentos (REUTERS/Mike Blake)

El pasado noviembre el actor James Van Der Beek confirmó a través de la revista People que padecía cáncer de colon en estado muy avanzado. El intérprete tiene en la actualidad 48 años de edad y se enteró de su enfermedad cuando ya se encontraba en un grado 3. Al principio, intentó que la noticia no trascendiera, acompañándose de su familia, de su segunda esposa Kimberly y de los seis hijos que han tenido juntos.

Sin embargo, antes de que se hiciera pública, el propio Van Deer Beek decidió contar su realidad. “Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas reciben este diagnostico. Y yo soy una de ellas”, dijo en su cuenta de Instagram, que cuenta con 1,6 millones de seguidores.

Lo que le ha enseñado el cáncer a James Van der Beek

Desde ese momento, ha intentado, a través de sus redes sociales, crear conciencia sobre la enfermedad dándole visibilidad. Precisamente con motivo de 48 cumpleaños compartió un vídeo al que tituló ‘Lo que me enseñó el cáncer’. En él hablaba de cosas importantes, como el diagnóstico precoz y la prevención y lanzaba algunos mensajes: “Enfrentarme a la muerte me hizo comprender muchas cosas”, decía. “Cuando era más joven me definía como actor, pero nunca llegó a satisfacerme del todo. Luego me convertí en marido, y eso me gustó más hasta que fui padre y alcancé la cima”.

El actor se ha centrado en su familia numerosa(Instagram/@vanderjames)

James explicó también que tuvo que pasar un tiempo alejado de su familia, solo en un apartamento, para someterse a un tratamiento. “En ese momento me quedé sin todo lo que daba sentido a mi vida. Ya no podía ser un marido que ayudaba a su esposa ni un padre que recogía a sus hijos, los acostaba y los cuidaba. Ya no podía ser su apoyo financiero, porque no podía trabajar. Así que me encontré ante la pregunta: si soy simplemente un hombre enfermo, delgado, débil, solo en un apartamento, con cáncer... ¿quién soy?”.

Sus palabras han conmovido a miles de personas, no solo a sus seguidores y ha recibido numerosos mensajes de apoyo, como el del ex integrante de los New Kids on the Block Joey McIntyre, con el que compartió generación.

De protagonista de ‘Dawson Crece’ al olvido

Recordemos que James Van der Beek alcanzó la popularidad gracias a la serie Dawson Crece, que comenzó a emitirse a finales de los años noventa y que se convirtió en un fenómeno adolescente. En ella compartía protagonismo con Katie Holmes (que empieza a tomar las riendas de su carrera después haber estado un tiempo desaparecida tras su separación de Tom Cruise), Michelle Williams, que ha estado en 5 ocasiones nominada al Oscar y Joshua Jackson, que ha estrenado recientemente Doctor Odyssey en Disney+.

Junto a Joshua Jackson en 'Dawson Crece'

Quizás la carrera de Van der Beek ha sido la menos popular en comparación a las de sus compañeros de reparto. Pasó de protagonizar películas de culto como Las reglas del juego, adaptación de la novela de Bret Easton Ellis a participar únicamente en películas de serie B y subproductos televisivos, aunque lo hemos visto al frente de series como CSI: Cyber (junto a Patricia Arquette) o la comedia What Would Diplo Do?

Sus últimos mensajes nos muestran a un Van Deer Beek muy creyente, espiritual y positivo: “Soy digno del amor de Dios simplemente porque existo. Mis intentos de conectarme con Dios son un proceso continuo”. Asegura que ha llegado a conclusiones muy profundas gracias al amor que está recibiendo y que para él es lo más importante.