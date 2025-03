Pablo Alborán, su faceta más desconocida: nieto de un marqués, estudiante de Filosofía y la influencia de sus hermanos

Foto de archivo del cantante español Pablo Alborán. EFE/ Carlos Ortega

Pablo Alborán es uno de los cantantes más famosos de la música en castellano de los últimos años. Conocido por todo tipo de generaciones desde su salto a la fama con Solamente tú en 2011 hasta su consagración con sus seis álbumes de estudio, sigue siendo un fenómeno de masas. Sin embargo, detrás del artista se esconde una historia familiar que ya presagiaba su triunfo en el mundo de la cultura.

Nacido el 31 de mayo de 1989 en Málaga como Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, su linaje ya apuntaba un futuro de éxitos. Su padre, Salvador Moreno de Alborán Peralta, es un arquitecto de prestigio, responsable de importantes obras en la ciudad. Su abuelo, Francisco Moreno Fernández, fue el primer marqués de Alborán, título suprimido en 2022 con la Ley de Memoria Democrática. Y su madre, Elena Ferrándiz Martínez, nacida en Casablanca, ha sido un pilar fundamental en su vida.

A lo largo de su carrera, Alborán ha evitado abordar la polémica surgida con la abolición de los títulos nobiliarios, aunque en algunas ocasiones se ha visto obligado a responder. En enero de 2023, tras la anulación del título, declaró: “Yo no pierdo nada, porque como nunca he tenido el título, pues nada pierdo. No se pierde lo que no se tiene. Eso es ahora cosa de mi padre. Yo a lo mío, que es cantar”.

En 2017, el periodista Fonzi Loaiza generó una controversia en redes al señalar el vínculo nobiliario del cantante y sugerir que Alborán se beneficiaba de “privilegios en España por ser familiar de un fascista”. El artista no tardó en responder: “No intentes atacarme con un pasado en el que ni existía yo ni existías tú. Y obvio que no soy franquista, ¿hasta dónde vamos a llegar?”.

Pablo Alborán (EUROPA PRESS).

Su hermana Casilda y su hermano Salvador, dos figuras clave

Casilda, la hermana mayor del cantante, tiene doce años más que él y estudió Filosofía, aunque su trayectoria profesional la ha llevado al diseño de interiores. De hecho, fue la encargada de decorar la casa del cantante en Madrid. Su relación es muy cercana, tanto que Casilda decidió no irse al extranjero para estar presente en la infancia de su hermano.

El otro hermano, Salvador, es publicista y pintor, y ha sido una pieza fundamental en la carrera de Pablo, asumiendo el papel de director artístico. Fue Salvador quien animó a Pablo a formarse como músico y quien le facilitó su primera guitarra. Por ello, siempre ha jugado un papel muy importante en su vida, algo que Alborán afirmó a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya: “Me hace todo: las giras, diseños, portadas de disco, videoclips... ha sido hasta mi padre también”.

Pablo Alborán en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Una vida privada bien resguardada

Criado en el barrio de El Limonar junto a sus dos hermanos mayores, estudió en el Liceo Francés y desde niño demostró su pasión por la música. Aprendió piano y guitarra flamenca, y a los 10 años ya componía sus propias canciones. Mientras otros disfrutaban de la adolescencia, él dedicaba las noches a escribir música en su habitación. De hecho, con 14 años comenzó a compartir su talento en MySpace y YouTube, donde Solamente tú se convirtió en un éxito con millones de reproducciones. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer.

Su debut en 2011 fue un éxito inmediato, seguido de giras y colaboraciones con grandes artistas. Sin embargo, el ritmo acelerado lo llevó a hacer una pausa en 2015 para enfocarse en su bienestar y estudios de Filosofía, aunque según la revista Vanity Fair no finalizó la carrera. Su regreso en 2017 con Prometo consolidó su madurez artística.

Siempre reservado, Pablo Alborán ha sido vinculado con distintas figuras del mundo de la cultura, aunque ha preferido mantener sus relaciones fuera del escrutinio público. En 2020, compartió abiertamente su homosexualidad a través de un emotivo mensaje en redes sociales: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”.