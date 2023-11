Pablo Alborán, en los Latin Grammy 2023 en Sevilla: “Que crean que tú mereces estar aquí ya es un regalazo”

El cantautor y compositor español, Pablo Alobrán, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

El artista malagueño Pablo Alborán tiene cinco nominaciones y es el español más nominado en esta edición de los Latin Grammy. Atendió a Infobae España en la alfombra roja antes de que empezara la gala de los Latin Grammy que se celebraba en Sevilla: “Yo me siento ya afortunado cuando me llaman, cuando no sabes el premio que es y estás en cualquier lugar del mundo y te llaman para decirte que estás nominado. Yo me quedo con esas sensaciones siempre previas, del que crean que tú mereces estar aquí y ya es un regalazo”.

Pablo Alborán también ha lanzado al aire, como otros artistas a lo largo de la noche dedicada a la música latina, que apostaría por poder celebrar otra vez los Latin Grammy en Sevilla. “Sería la caña. El año que viene deberíamos seguir haciendo esto, el poder llevar los Grammy a distintas ciudades. Y si es por Andalucía, mejor, porque creo que es importante para nuestras raíces también”.

Además, Alborán, como Banderas, ha apuntado a su ciudad, Málaga, como candidata para albergar la próxima celebración.

“Hombre, obviamente lo digo por Málaga. ¿Me van a querer tener un Latin Grammy, la misericordia en la Malagueta, en el Palo, en la playa? Eso no lo hace nadie”, bromeaba en la alfombra roja antes de que empezara la gala.

Otros artistas en la alfombra roja

Shakira, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Carlos Baute, Antonio Banderas, Julieta Venegas, Jorge Drexler o Rosalía, con unas llamativas ceja despeinadas, que han llenado las redes sociales, protagonizaron esta noche la alfombra roja de los Latin Grammy en Sevilla.

La llegada de Rosalía, que entró en la alfombra roja por el lado contrario al resto de sus compañeros, eclipsó al resto de invitados a la gala de la 24 edición de estos premios, la primera celebrada fuera de Estados Unidos.

La cantante catalana apareció con un ceñido vestido negro plagado de transparencias y con unas originales cejas, trazadas a líneas, cuyo aspecto volvió a la normalidad en su posterior actuación con la que se abrió la gala.