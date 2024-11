Quién es Xoán Fornéas, el actor que podría ser la nueva ilusión de Pablo Alborán: de cantante en el metro a salir en Netflix

Xoán Fórneas en una imagen compartida en Instagram (@xoanforneas)

El pasado domingo, Pablo Alborán deslumbró al público del WiZink Center de Madrid al participar en un concierto solidario para los afectados por la DANA, una catástrofe natural que golpeó duramente varias localidades de Valencia y que ha dejado 222 fallecidos. En el evento, que reunió a grandes artistas como David Bisbal, Raphael y Malú, el cantante malagueño destacó no solo por su talento vocal, sino también por un emotivo mensaje que resonó entre las más de 16.000 personas presentes: “Días como hoy hacen que uno vuelva a creer en el ser humano. Es increíble como de manera instintiva, natural, nace ayudar a los demás. Eso es algo que no podemos olvidar, la humanidad, que no nos la robe nadie”

Sin embargo, su actuación coincidió con las últimas noticias sobre su vida personal. El periodista Javier de Hoyos insinuó un posible vínculo entre Alborán y Xoán Fórneas, un actor gallego conocido por su papel en la serie Respira de Netflix. Según el colaborador de Ni que fuéramos Shhh, ambos fueron vistos en una discoteca madrileña y, al percatarse de la presencia de cámaras, optaron por distanciarse, lo que despertó especulaciones.

“A Pablo Alborán no le vemos nunca, o casi nunca, de fiesta. Abril Zamora, que sale en la serie de Xoán, estaba pinchando en Sakura. Allí también se encontraban Pablo Alborán y Xoán y lo que me hace gracia es esta imagen en la que de pronto, yo creo que por accidente, les pillan hablando muy cerca”, comienza explicando el periodista. Para después afirmar: “Pablo Alborán se da cuenta, le avisa y se alejan. Esto es honestamente lo que me llama la atención. Si fueran simplemente amigos a Pablo Alborán no le alteraría que de pronto haya una cámara que les esté grabando. Le avisan y se separan como si no se conociesen. Por eso hablo de pillada”.

Además, al consultar varias fuentes, se da cuenta de varias coincidencias en las imágenes compartidas en las redes: “Gente que estaba allí me dice que se vieron cómplices y es verdad que tienen motivos para estar cómplices porque antes Pablo Alborán fue a comer a un restaurante argentino y ahí estaba comiendo también Xoán. La foto que ambos subieron está tomada exactamente desde la misma perspectiva”.

Y afirma que ambos han comenzado a conocerse desde hace varias semanas: “Se siguen desde hace poco en las redes sociales. De hecho, si buscamos interacciones entre ellos la única que tenemos por parte de Xoán es del 2 de noviembre. ¿Puede que sean simplemente amigos? ¿Puede que esté pasando algo más? Pues también puede”.

Xoán Fórneas y Pablo Alborán en un video de TikTok (@javihoyosmartinez)

¿Quién es Xoán Fórneas?

Xoán Fórneas, de 31 años y originario de Lugo, se ha ganado al público recientemente gracias a la serie de Netflix Respira. Sin embargo, a sus espaldas acumula muchos otros papeles, como en Acacias 38 y la película Escape de Rodrigo Cortés, donde comparte reparto con Mario Casas. Antes de su éxito, el gallego enfrentó otros retos laborales como animador en cruceros y cantante en el metro de Madrid, experiencias que, según él, moldearon su carácter y compromiso con la interpretación.

A pesar de los rumores, ni Pablo Alborán ni Xoán Fórneas han comentado al respecto, fieles a su preferencia por la discreción en sus vidas personales. No obstante, esta actitud no es nueva en el cantante malagueño, quien, tras compartir públicamente su orientación sexual en 2020, ha mantenido un perfil reservado en lo que respecta a sus relaciones sentimentales.