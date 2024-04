Pablo Alborán se despide temporalmente de la música: “Necesito estar en barbecho para volver a escribir sin presión ni condicionantes”

Pablo Alborán junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este jueves, 11 de abril, Pablo Alborán ha visitado el plató de El Hormiguero. Normalmente, las celebridades acuden al espacio para promocionar o anunciar nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, el artista ha ido al formato para agradecer al público la gran acogida que ha tenido su último disco, La Cuarta Hoja.

Estos dos últimos años el malagueño ha estado de gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos tras lanzar su último trabajo. Es por ello que no ha dudado en agradecer a sus seguidores todo el cariño que ha recibido durante estos meses. “He venido al programa a dar las gracias al público por la gira, no a promocionar nada en concreto. Han sido dos años sin parar, un tiempo muy duro, pero es que eres parte de la gente cuando haces música en directo”, han sido las primeras palabras del artista.

La entrevista en el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas ha tomado otro tono cuando el intérprete de Saturno ha desvelado que en sus planes futuros se centran en tomarse un respiro temporal de su faceta como cantante y compositor. “Necesito un tiempo, no sé cuánto”, ha expresado. Unas palabras que han sido las más destacadas de su paso por el formato de Atresmedia.

Te puede interesar: Juan Herrera, creador y guionista de ‘El Hormiguero’, padece un cáncer desde hace cinco años: “Me dieron seis meses de vida”

Foto de archivo del cantante español Pablo Alborán. EFE/ Carlos Ortega

“Han sido muchos años de trabajo, sin parar. Un tiempo muy duro, pero es que eres parte de la gente cuando haces música en directo. Y me apetece observar, vivir como espectador. Ver música en vivo, porque necesito inspirarme, estar con los míos y escribir sin ningún condicionante”, ha explicado el cantante en pleno directo. Según sus declaraciones, su parón en la música no tiene una fecha definida, aunque sí un claro motivo: “para escribir composiciones sin presión y dedicar tiempo a mi familia y amigos”.

“Creo que es importante también descansar. Ahora necesito estar en barbecho para volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo también se pone”, ha seguido contando Alborán a Motos, al que la noticia le ha tomado por sorpresa. La idea de alejarse un tiempo del panorama musical va tan en serio que, incluso, ha detallado que durante ese tiempo se enfrentará a nuevos proyectos. “Durante la gira, me he sacado el título de patrón de barco y me gustaría crear una canción navegando por el Mediterráneo”, aseguró.

Te puede interesar: Kira Miró desvela las dos ocasiones en las que estuvo a punto de perder la vida: “Me despedí de todo el mundo”

“Parecido a un gemido”

Después de sacar a la luz sus intenciones de cara a futuro, el presentador del espacio ha querido indagar un poco más en su gira. Así, le ha preguntado por la anécdota que le había contado el equipo del artista. “Dicen que tienes una aplicación para calentar la voz, pero que haces un ruido...”, le ha soltado el valenciano.

Anonadado, pues no se esperaba esa cuestión, el cantante ha explicado el porqué de ese sonido en cuestión. “Dicen que hago un ruido sexual, como gimiendo, pero lo hago para calentar la voz y controlar el diafragma”, ha narrado entre risas.