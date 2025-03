Por qué me despierto a media noche y no puedo volver a dormir, según la psicología

No tomar siestas tarde: los expertos recomiendan que es mejor acumular ese cansancio para la noche o tomar siestas por la mañana o por la tarde temprano, nunca de más de 30 minutos. “Entre más prolongada o más cerca sea de tu hora de dormir, más probable es que te cause problemas”, destaca a The New York Times Sabra Abbot, profesora asistencia de neurología en medicina del sueño en la Universidad de Northwestern (Chicago).