El dolor de Terelu Campos al hablar del suicidio de su padre: “Pasaron 25 años hasta que le perdoné”

Terelu Campos en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La pérdida de un ser querido puede marcar la vida de una persona de manera irreversible, y para Terelu Campos y su hermana, Carmen Borrego, lo fue la muerte de su padre, que se suicidó en 1984. Este es uno de los eventos más trágicos en las vidas de las hijas de María Teresa Campos, que han hablado en alguna ocasión de ello. La última ha sido este domingo en el programa Supervivientes 2025, donde ambas hermanas han compartido públicamente este doloroso episodio en diferentes momentos de sus vidas, revelando cómo han lidiado con el duelo, la culpa y el perdón a lo largo de los años.

Ha sido durante el famoso “puente de las emociones” del reality, en el que Terelu se ha abierto hablar de este capítulos tan traumáticos de su vida. Terelu ha recordado cómo, a los 18 años, se enfrentó la pérdida de su padre, quien era director de Radio Nacional en Marbella. Este hecho, ocurrido en el verano de 1984, marcó un antes y un después en su vida.

“Vivir con eso no es fácil. Aprendes, como tantas otras personas que han pasado por lo mismo”, expresó Terelu al referirse al impacto emocional que dejó la decisión de su padre. La presentadora también reflexionó sobre el papel de su madre, quien quedó sola tras la tragedia. “Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo dio felicidad a su familia y a sus hijas”, afirmó con determinación.

Un duelo marcado por el tiempo y la reflexión

Según siguió narrando, con el paso de los años, logró procesar el dolor y reflexionar sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. Sin embargo, no ha sido un camino sencillo. Según explicó, le tomó 25 años llegar al punto de perdonarlo. “Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso”, confesó, dejando entrever que es un tema muy difícil que no ha digerido del todo pese a los años que han transcurrido.

Campos también expresó lo injusto que le pareció la decisión de su padre de suicidarse, especialmente hacia su madre y hacia ella misma. “Lo que hizo con quien estuvo mi madre en ese entonces no le dio derecho a dejarnos así, a mi hermana y a mí. Y a mi madre, intentando señalarla. Lo siento, pero nunca lo conseguiste”, afirmó con firmeza, dirigiéndose a su padre.

Un dolor compartido y el proceso de sanación

La experiencia de Carmen Borrego, hermana menor de Terelu, no fue menos dolorosa. Según contó ella misma en abril de 2024, también en el “puente de las emociones” durante su paso por Supervivientes, para ella fue “un palo que quien lo haya recibido sabe lo difícil que es superar, y más a esa edad. La vida me hizo madurar a base de dolor”, expresó en aquella ocasión.

Carmen, al igual que su hermana, tuvo que enfrentarse al sufrimiento y al rechazo inicial hacia la decisión de su padre. Sin embargo, con el tiempo, logró reconciliarse con su memoria. “Hoy puedo decir que le sigo amando, que le perdono. Que donde esté le digo que le quiero y que le he querido siempre”, declaró emocionada.

Además, Borrego reflexionó sobre el impacto que tuvo la ausencia de su padre en momentos clave de su vida, como el nacimiento de sus hijos. “Llegan los momentos importantes de tu vida, como cuando eres madre y tienes a tu primer hijo y dices ‘te lo has perdido’. Y no entiendes que esa persona se fue porque estaba enferma”, explicó.