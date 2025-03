El exclusivo bañador de Terelu Campos en ‘Supervivientes 2025′: valorado en 160 euros y de una firma de lujo

Terelu Campos en el plató de ''¡De Viernes!' (Mediaset)

Nadie se esperaba su fichaje en Supervivientes 2025, sobre todo teniendo en cuenta la dureza que supone participar en este programa de televisión. Terelu Campos ha causado una gran expectación tras saltar del helicóptero y comenzar su aventura en Cayos Cochinos, donde hace frente a las condiciones climáticas, al hambre y a las exigentes pruebas del espacio. Todo apunta a que el paso de la hija de María Teresa Campos por Honduras va a ser uno de los más mediáticos de esta edición, pues no ha hecho más que pisar las playas del caribe y ya ha acaparado todos los focos por el llamativo bikini que ha lucido en su debut.

Un año después de que su hermana, Carmen Borrego, formase parte de este concurso de supervivencia, la madre de Alejandra Rubio se ha sumado a la edición del formato de Mediaset. Aunque lo hará en condiciones diferentes al resto de participantes, pues gozará de una serie de privilegios exclusivos para ella, tendrá que enfrentarse a las mismas situaciones que el resto supervivientes.

Terelu Campos pactó con la organización del programa abandonar Honduras en cualquier momento, sin tener una penalización. Por el momento, se conoce que esta tendrá que regresar a España antes del 26 de abril, fecha en la que se estrena su primera obra de teatro en Valladolid.

Terelu Campos en Honduras tras empezar su aventura en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Su llamativo ‘look’

La que fuera colaboradora de Sálvame se ha situado en el centro de las miradas tras lucir un elegante bañador en su primer día como aventurera. Con una gran sonrisa en el rostro, Terelu Campos ha llevado una pieza que pertenece a la firma de lujo Michael Kors y que está valorada en 160 euros. La prenda, que es de color rosa pastel y que tiene un precio no accesible a todas las personas, la ha combinado con un pantalón corto blanco y escarpines grises.

Otro detalle que ha acaparado la atención ha sido el hecho de que la colaboradora de televisión haya bromeado con sus intenciones de aguantar 12 minutos en el reality. Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez le ha recordado que tendrá que hacer frente a las diferentes adversidades del formato, como pasar hambre o dormir en el suelo rodeada de bichos.

“Hace mucho que no pesco y que no me pescan. Si alguien me quiere con este cuerpo escombro, ya para toda la vida”, ha afirmado, mientras miraba a las cámaras. "Hay cuerpos maravillosos aquí y hay que poner una dosis de realidad porque hay mujeres como yo", ha continuado diciendo. “Se me va a ver de todo dentro de nada. Estoy mejor sin pantalón", ha manifestado, mientras se quitaba la mencionada prenda.

Terelu Campos llega a Supervivientes como reclamo para la audiencia, pero, además, este nuevo proyecto profesional supone para ella un gran beneficio económico. Y es que si bien su hermana recibió la suma de 17.000 euros por cada semana en el concurso, ella se embolsará cada semana 50.000 euros. Habrá que esperar a las próximas galas para conocer cómo irá adaptándose a esta aventura.