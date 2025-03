Cuándo devolverá Hacienda el IRPF a los pensionistas mutualistas: habrá retrasos pero se pagarán los intereses

Una pensionista contando billetes de euro (ShutterStock)

Los pensionistas mutualistas, aquellos que cotizaron en mutualidades antes de su integración en la Seguridad Social, continúan enfrentándose a problemas con la devolución del IRPF de aquellos años. La Agencia Tributaria, aunque se comprometió a devolver el dinero retenido de más, mantiene los retrasos en el proceso, aunque ha confirmado que habrá compensaciones monetarias por ello.

El pasado 22 de diciembre, Hacienda dejó de devolver de una sola vez en la declaración de la Renta las cantidades que corresponden a algunos mutualistas, tal como se había prometido en 2023, tras un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO. Este cambio se produjo tras la incorporación de una disposición en la Ley de reforma fiscal, que fue aprobada por el Congreso el 19 de diciembre. De acuerdo con la nueva normativa, los afectados deberán recuperar las cantidades en varios pagos, en lugar de recibir un solo abono, como se había hecho inicialmente. Este ajuste ha afectado a los pensionistas que habían solicitado la devolución de ejercicios fiscales antes de 2022, lo que ha resultado en la caducidad de muchas de esas solicitudes debido a la prescripción de los plazos. Sin embargo, los afectados no quedarán completamente desprotegidos.

Estas personas -según calcula CCOO, “probablemente algunos millones”-, que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978, sufrieron de doble imposición, ya que no se pudieron deducir sus cotizaciones a las mutualidades como sí sucedió luego a través de la Seguridad Social, como reconoció el Tribunal Supremo.

Hacienda devolverá el dinero a plazos, pero con intereses

Este martes, los sindicatos han mantenido una reunión con el ministerio dirigido por María Jesús Montero. Tras el encuentro y en un comunicado conjunto, los sindicatos afirmaron que “la respuesta del Gobierno no ha sido satisfactoria”, en tanto que han manifestado no estar en disposición de corregir esta situación. Hacienda ha insistido en que “no tiene margen de corrección” y que por tanto no estaban “en condiciones de ofrecer solución alguna”.

A qué edad podrás acceder a la jubilación anticipada voluntaria en 2025.

A pesar de que las organizaciones exigen una corrección de la situación, y ante la inminente apertura de la campaña de la renta de 2024, UGT y CCOO han solicitado que “cualquier devolución derivada de un nuevo procedimiento debe incluir intereses, como compensación por el retraso injustificado en el pago prometido por la Administración”. Este fue el único punto que la Agencia Tributaria aceptó. La Administración ha accedido a abonar los intereses a los afectados, lo que se traducirá en un aumento de las cuantías a reclamar, con el tipo de interés de demora tributaria actual, que es del 4,0625% anual, como base para calcular dichos intereses, según indican en un comunicado.

Formulario de reclamaciones disponible a partir del 2 de abril

Los sindicatos han asegurado que “se habilitará un formulario que estará operativo en la página de la AEAT el mismo 2 de abril, para solicitar los atrasos correspondientes a 2019”.

Desde ese momento los sindicatos registrarán “los cientos de miles de solicitudes que hemos presentado y gestionado con anterioridad para que nadie tenga merma alguna en sus derechos”.