El lado más personal de María Jesús Montero: de su boda por la iglesia a su separación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno (Jesús Hellín - Europa Press).

María Jesús Montero no es solo sevillana, sino que nació en el barrio más famoso de la capital hispalense, Triana; un lugar que no solo ha visto nacer a grandes rostros de la cultura española como Isabel Pantoja o Los Morancos, sino que también crió entre sus calles a la socialista, a la que llamaban “Marisú” o “La Faraona”. María Jesús Montero ha recorrido un largo camino hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la política de nuestro país. La actual vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz ha destacado por su carácter firme y su capacidad de liderazgo, sin perder la cercanía que siempre la ha caracterizado.

Nacida en 1966, una joven María Jesús conoció su lucha política gracias a sus padres: Manuel, profesor del colegio José María Izquierdo, y Conchita, una mujer adelantada a su época pero que siempre mantuvo los valores tradicionales. Montero se licenció en Medicina en la Universidad de Sevilla y enfocó su carrera profesional en la gestión sanitaria. Ocupó cargos clave en el sistema de salud andaluz, como subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme y directora gerente del Hospital Virgen del Rocío. Sin embargo, su vocación política y la tradición religiosa que bebió de pequeña la llevó a afiliarse a la Juventud Obrera Cristiana y a las Juventudes Comunistas antes de unirse al PSOE.

Su ascenso político se inició en la Junta de Andalucía bajo el mandato de Manuel Chaves. En 2002 fue nombrada viceconsejera de Salud y dos años después, consejera del mismo ramo, cargo que desempeñó hasta 2013. Posteriormente, asumió la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde ha destacado por su capacidad de gestión financiera a lo largo los tres últimos mandatos del PSOE.

En 2018, Pedro Sánchez la incluyó en su Ejecutivo tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y desde entonces ha ocupado posiciones clave en el Gobierno, incluyendo la cartera de Hacienda, la portavocía del Ejecutivo y, desde 2023, la vicepresidencia primera. Y, en enero de este 2025, suma una nueva responsabilidad al ser proclamada secretaria general del PSOE andaluz. “No vuelvo a Andalucía porque nunca me he ido. Siempre estuve aquí, siempre trabajé por Andalucía y seguiré haciéndolo. Me duele Andalucía y lo que necesita esta tierra es un PSOE fuerte, unido, que se lo crea, con ambición y con proyecto, en el que todos cuenten, cada militante, en todos los pueblos y barrios para ser capaces entre todos de construir un proyecto colectivo", afirmó la sevillana ante la militancia después de asumir al cargo.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, clausuran el XV Congreso Regional del PSOE de Andalucía. A 23 de febrero de 2025 en Granada, Andalucía (España). (Francisco J. Olmo - Europa Press).

Una vida personal de bajo perfil

Aunque se ha mantenido como uno de los rostros más presentes del Gobierno de Pedro Sánchez, Montero ha custodiado su vida personal como oro en paño. Se casó con Rafael Ibáñez Reche, a quien conoció en los años 80 mientras ambos militaban en Izquierda Unida. Abogado de profesión y ateo confeso, la pareja encontró un punto de equilibrio y contrajo matrimonio por la iglesia. Fruto de esa unión nacieron sus dos hijas, que han seguido sus caminos académicos en la Universidad de Sevilla.

Sin embargo, con el tiempo, la relación entre Montero e Ibáñez fue evolucionando hasta desembocar en una separación amistosa. Mientras que él se asentó en su labor como abogado para CC.OO., Montero ascendió hasta los despachos de la Moncloa. Y, aunque no hubo un anuncio oficial de divorcio, ambos han manifestado respeto mutuo y han mantenido una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijas.

El pasado domingo, la vicepresidenta primera del Gobierno, habló con Jordi Évole sobre la presencia constante de la política en su hogar durante su entrevista en Lo de Évole. Tanto ella como su exmarido han sido militantes activos y sus hijas han crecido en un ambiente de debate y compromiso social. “Nosotros hemos hablado de política siempre, desde que mis hijas son pequeñas”, confesó, asegurando que, aunque no sabe con certeza a quién han votado ellas, está convencida de que han optado por opciones de izquierda.

María Jesús Montero en 'Lo de Évole' (LASEXTA).