La próxima apertura de los hermanos Roca será un homenaje a su madre en Sant Julià de Ramis, en Girona

Los hermanos Roca anuncian su nueva apertura en honor a su madre (Montaje Infobae, celler can roca, hotel esperit roca)

Joan, Josep y Jordi Roca han sido pioneros en la reinterpretación de la cocina catalana desde la apertura de El Celler de Can Roca en 1986. Con tres estrellas Michelin y reconocido en dos ocasiones como el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants (2013 y 2015), su propuesta ha revolucionado la gastronomía con una combinación de creatividad, técnica y tradición.

Cada uno de los hermanos desempeña un papel clave en la cocina: Joan, chef principal, es un referente en técnicas como la cocción al vacío; Josep, sumiller, ha elevado la armonización de vinos a un nivel artístico; y Jordi, maestro pastelero, ha llevado la repostería a nuevas cotas de creatividad y expresión.

Ahora, los referentes de la alta gastronomía mundial, han anunciado la apertura de un nuevo restaurante en el castillo de Sant Julià de Ramis (Girona), en la cima de la montaña de Sants Metges, en Girona. El nuevo espacio, llamado Restaurant Fontané, abrirá sus puertas el próximo 27 de abril, coincidiendo con la festividad de Santa Montserrat, en homenaje a su madre, Montserrat Fontané.

Un nuevo capítulo en la trayectoria de los hermanos Roca

El restaurante estará ubicado en el comedor principal del Hotel Esperit Roca, en el punto más alto del castillo, diferenciándose de Restaurant Esperit Roca, situado en la planta baja del mismo edificio. Con esta nueva apuesta, los Roca buscan rendir tributo a la cocina tradicional catalana, aportando una mirada matriarcal y maternal a su concepto culinario. “Queremos poner en valor la cocina de siempre, una cocina clásica, estricta, pero no fundamentalista, digna, potente, cualitativa, accesible y con un punto de sofisticación y elegancia”, han explicado los hermanos en un comunicado.

La propuesta gastronómica de Restaurant Fontané se centrará en el producto de proximidad, un pilar fundamental en la filosofía de los Roca. “Respetamos nuestra esencia y el producto local, aportando al mismo tiempo una visión contemporánea y refinada”, han afirmado. La carta, que cambiará según la temporada, incluirá platos como carpaccio de pies de cerdo, fricandó de ternera con setas y crema catalana de manzana, entre otros. La dirección del restaurante estará a cargo de Carlos López.

Con Restaurant Fontané, los Roca refuerzan su compromiso con la gastronomía local y la sostenibilidad, utilizando ingredientes de kilómetro cero y apoyando a pequeños productores. Este enfoque se alinea con el movimiento Slow Food, que promueve una alimentación más saludable y responsable con el medioambiente.

Otros proyectos de proximidad de los hermanos Roca

En el Bar Tomate de Madrid, Josep, Jordi y Joan Roca celebran la tercera estrella que la guía Michelin concedía a El Celler de Can Roca en 2009 (celler can roca)

La apertura de Restaurant Fontané se suma a otras iniciativas que han consolidado la expansión del legado Roca en Girona. Entre ellas, destaca Restaurant Esperit Roca, también en el castillo de Sant Julià de Ramis, donde ofrecen menús degustación que reinterpretan platos de El Celler de Can Roca, siempre con productos de proximidad. Además, el complejo alberga una destilería que elabora licores inspirados en el paisaje local.

En el centro de Girona, los hermanos Roca también gestionan Normal, un restaurante ubicado en la Plaça de l’Oli que recupera recetas tradicionales con un enfoque contemporáneo y productos frescos de temporada. Su objetivo es ofrecer una experiencia gastronómica más cercana y accesible, sin renunciar a la excelencia.

Por su parte, Casa Cacao, liderado por Jordi Roca, es un hotel boutique que alberga un obrador de chocolate con tienda y espacio de degustación. Aquí, se elaboran bombones, tabletas y bebidas de cacao de origen sostenible, resaltando los sabores naturales de cada variedad.

Con la apertura de Restaurant Fontané, los hermanos Roca continúan apostando por la innovación sin perder sus raíces, consolidando su influencia en la alta cocina y reafirmando su compromiso con la tradición y el producto de proximidad.