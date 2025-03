La Seguridad Social avisa a los que han hecho la mili en España: “Tiene un papel importante para la jubilación”

19/02/2025 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

Un aspecto poco conocido del sistema de Seguridad Social en España podría marcar la diferencia para quienes buscan acceder a la jubilación anticipada. Según informó la propia institución, el tiempo dedicado al servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria puede ser determinante para completar los años mínimos de cotización exigidos en estos casos.

Este beneficio, que, por otra parte, no aplica a la jubilación ordinaria, permite sumar hasta un año de dicho periodo para cumplir con los requisitos legales necesarios para retirarse antes de la edad establecida.

Y es que de acuerdo con la información publicada por la propia Seguridad Social, este reconocimiento es válido tanto para la jubilación anticipada voluntaria como para la involuntaria. Sin embargo, para que este tiempo sea considerado, es imprescindible que los interesados acrediten su participación en el servicio militar.

Por otra parte, la institución subraya la importancia de gestionar esta documentación con suficiente antelación para evitar retrasos en la resolución de la solicitud.

Un recordatorio clave para los trabajadores próximos a la jubilación

Para que el tiempo del servicio militar sea reconocido, es necesario seguir un procedimiento específico. Según informó la Seguridad Social, el primer paso es solicitar un certificado oficial en la Delegación del Ministerio de Defensa. Este documento debe ser presentado junto con el DNI ante la Seguridad Social, que se encargará de verificar y sumar el periodo correspondiente al historial de cotización del solicitante.

Es importante destacar que este beneficio no afecta a quienes optan por la jubilación ordinaria. En estos casos, el tiempo dedicado al servicio militar no se considera como tiempo cotizado, por lo que no influye en el cálculo de la pensión ni en el porcentaje final que se percibirá.

La Seguridad Social ha dejado claro, en ese sentido, que este reconocimiento está diseñado exclusivamente para facilitar el acceso a la jubilación anticipada, permitiendo que más personas puedan cumplir con los requisitos mínimos de cotización.

Precisamente por esto, el aviso de la SS resulta especialmente significativo para aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación y que, por diversas razones, desean retirarse antes de lo estipulado.

De nuevo, recuerda la Seguridad Social que aprovechar este beneficio puede ser una alternativa viable para quienes buscan evitar penalizaciones y cumplir con los requisitos legales necesarios para acceder a la jubilación anticipada.

Tramitar la jubilación anticipada

El cómputo del Servicio Social Femenino desde 2021

Desde el año 2021, la normativa también contempla el reconocimiento del Servicio Social Femenino, una obligación que en su momento se aplicaba exclusivamente a las mujeres. Este periodo, equiparado al servicio militar, puede ser igualmente utilizado para completar los años de cotización requeridos en casos de jubilación anticipada.

No obstante, al igual que ocurre con el servicio militar, este tiempo no incrementa el porcentaje de la pensión en la jubilación ordinaria, lo que limita su impacto únicamente a quienes buscan retirarse antes de la edad legal.

La inclusión del Servicio Social Femenino en este cómputo es una cuestión de justicia, ya que permite que las mujeres que cumplieron con esta obligación puedan beneficiarse de las mismas condiciones que los hombres en lo que respecta a la jubilación anticipada.