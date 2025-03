Un restaurante de Elche y otro de Jaén son los nuevos Tres Soles Repsol de 2025: quiénes son sus chefs y qué se come en cada uno de ellos

Susi Díaz (La Finca) y Pedro Sánchez (Bagá), galardonados con Tres Soles Repsol en la edición de 2025 de la guía (Cedida)

Así como el cine tiene sus reputados galardones, el mundo de la gastronomía también puede presumir de sus propios homenajes de alto nivel. Hoy, podríamos decir que los premios Goya de la gastronomía han concedido sus grandes premios. Y es que la Guía Repsol ha celebrado este lunes su gala anual en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, una noche en la que las caras más conocidas de la alta cocina en España se han dado cita con un único objetivo: celebrar. En total, 90 restaurantes con sus respectivos chefs han tenido una razón para ello, pues han sido 90 los grandes premios que la guía nacional ha entregado en esta edición.

Entre los reconocimientos más destacados de esta edición se encuentran Bagá, de Pedro Sánchez, y La Finca, de Susi Díaz, ambos galardonados con Tres Soles, el máximo reconocimiento otorgado por la Guía Repsol. Junto a ellos, 17 restaurantes han sido reconocidos con Dos Soles, y 71 establecimientos han recibido Un Sol, sumando un total de 90 nuevas recomendaciones. La Gala ha sido conducida por la actriz Toni Acosta y la presentadora Lorena Castell, quienes han contado con la complicidad de chefs como Alberto Chicote, Paco Roncero, Elena Arzak y Toño Pérez, en un evento en el que ha prevalecido el humor y el compañerismo.

Los restaurantes La Finca, de Susi Díaz, en Elche, y Bagá, de Pedro Sánchez, en Jaén, han sido los dos únicos reconocidos con 3 Soles por la Guía Repsol este 2025 (EFE)

De esta manera, otra nueva tanda de jóvenes chefs y propuestas gastronómicas de altura se suman a la que es la guía más importante a nivel nacional, compañera de la francesa Michelin en dar luz a la mejor cocina del país. Desde su fundación en 1979, los inspectores de la guía han recorrido España de cabo a rabo, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, creando una constelación de Soles y Soletes que nos indican dónde ir para disfrutar de una gastronomía de nivel.

Bagá, en Jaén

Chef Pedro Sánchez, del restaurante Bagá, en Jaén (Cedida)

Bagá no es un restaurante normal, Bagá es “otra cosa”. Así se autodenomina el propio restaurante y así lo corroboran los comensales, críticos y expertos que han pasado por sus escasas mesas. Bagá es un espacio gastronómico de solo 45 metros cuadrados, un local con capacidad para solo ocho comensales. Galardonado ya desde hace años con una estrella Michelin, este restaurante jiennense se ha convertido en coprotagonista de la gran noche de la guía española, consiguiendo su mayor galardón, los tres Soles Repsol.

Pedro Sánchez, chef de Bagá, es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificables y magnéticas del panorama gastro andaluz. “Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o solo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás”, explica el cocinero.

Ubicado en la calle Reja de la Capilla, en el barrio de San Ildefonso, el chef original de Jaén organiza su cocina disruptiva, emocionante y sabrosa en un único menú degustación, una selección de platos que cada semana incorpora nuevas elaboraciones, únicas y, en ocasiones, de lo más peculiares. Este menú degustación, llamado ‘Sentir Jaén’ y del que solo se sirven unos 16 pases al día, tiene un precio de 98 euros por comensal, un coste que no incluye la bebida. Entre los platos que actualmente se pueden encontrar en su menú, destacan opciones como una pera acompañada de piel de anguila ahumada, unas quisquillas de Motril en agua de seta shiitake, un pimiento verde frito que envuelve una ostra de Ile d’Oleron o sus callos de bacalao con mantequilla de oveja y flores.

La Finca, en Elche

Susi Díaz, chef de La Finca, en Elche (Cedida)

El otro gran protagonista de la noche tiene nombre de mujer. La chef Susi Díaz, del restaurante La Finca, en Elche, recibía en esta gala los Tres Soles de la guía, un reconocimiento a sus casi 40 años de profesión. “Hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro. Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz, un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal”, asegura la cocinera.

Este restaurante, ubicado en pleno campo de Elche, concretamente en el Camino de Perleta, inició su andadura en 1984 en una antigua casa de labor con más de 100 años de historia. Susi y Jose Mª fundaron entonces un restaurante con estilo personal y novedades culinarias que mantenía aun así el respeto por los sabores locales. Hoy, La Finca sigue esta misma filosofía, sumando ahora además el trabajo de los hijos de la pareja, Irene y Chema.

Para probar la cocina de Díaz, se puede optar por elegir platos sueltos de su carta o bien por crear nuestro propio menú, por un precio fijo de 109 euros. Este mismo se conforma por dos snacks y un aperitivo, que dan paso a dos entrantes, servidos en medias raciones y un principal que se puede escoger de entre las opciones de su carta. Todo ello culminado por un postre. Además, el restaurante ofrece un menú degustación ‘Origen’, que puede constar de 20 o 23 pases, con un precio de 119 y 149 euros respectivamente.

90 nuevos Soles brillan en España

Además de estos dos grandes galardonados, la Guía Repsol ha entregado otros 88 reconocimientos en esta gran noche en la que la tradición y la buena despensa han sido protagonistas. Durante la gala y antes de entregar sus ansiados soles a los chefs, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha querido destacar “la voluntad de los chefs por impulsar económicamente el entorno, colaborando con productores, artesanos y otros negocios locales. Un compromiso que crea comunidad y es clave para seguir creciendo”.

Este año, la guía ha otorgado un total de 17 nuevos 2 Soles Guía Repsol, premios que valoran propuestas en las que el producto, más desnudo que nunca, brilla con luz propia. Los galardonados con este premio han sido ‘Alevante’ (Chiclana de la Frontera), ‘Bakea’ (Mungia), ‘Cebo’ (Madrid), ‘Enigma’ (Barcelona), ‘Esperit Roca’ (Sant Julià de Ramis), ‘Kamín’ (León), ‘Kappo’ (Madrid), ‘L’Aliança d’Anglés’ (Anglés), ‘La Tasquería’ (Madrid), ‘Laia Erretegia’ (Hondarribia), ‘Lana’ (Madrid), ‘Local de Ensayo’ (Murcia), ‘Narru’ (Donostia), ‘Poemas by Hermanos Padrón’ (Las Palmas de Gran Canaria), ‘VelascoAbellá’ (Madrid), ‘Verdejo’ (Madrid) y ‘Villa Retiro’ (Xerta).

Además, en esta edición 71 nuevos 1 Sol Guía Repsol se unen al universo de esta guía gastronómica, propuestas que se reparten por todo el territorio español y que han ido a parar tanto a grandes ciudades como a pequeños proyectos rurales escondidos del gran gentío de las urbes. Entre los galardonados encontramos sobre todo propuestas jóvenes de alta cocina que, alejándose de los modelos cerrados y ceremoniosos de siempre, buscan una opción más asequible que haga volver a sus clientes. Ocurre en restaurantes como ‘Narea’ (Vejer de la Frontera), ‘Alberca’ (Trujillo) o ‘Anhelo’ (Castellón de la Plana), establecimientos con propuestas que o bien no superan los 40 ó 50 euros por menú o bien permiten al cliente componer su propia degustación a través de la carta, según el momento y la compañía.