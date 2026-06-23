España

Pronóstico del clima en Sevilla este 23 de junio: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Sevilla este martes 23 de junio:

La probabilidad de lluvia para este martes en Sevilla es de 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 55% en el transcurso del día y del 17% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 35 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 10.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en SevillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Málaga?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Málaga?

Madrid: el pronóstico del tiempo para este 23 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Madrid: el pronóstico del tiempo para este 23 de junio

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

El marcador, 3 a 0 en favor de los franceses, se ha detenido un par de horas hasta que ha disminuido la intensidad de la lluvia sobre el estadio de Filadelfia

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Clima en Barcelona: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

Marino Turiel, quien defiende al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo en ‘Hora 25′, de Cadena SER

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

ECONOMÍA

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

DEPORTES

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato