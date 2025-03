Alerta tendencia: ‘dewy skin’ el acabado jugoso que conquista a las celebrities y los expertos en ‘skincare’

Hailey Bieber en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/haileybieber)

Los maquillajes acartonados y mate son cosa del pasado. Así lo afirman las tendencias beauty, que apuestan fuerte por la conocida como dewy skin o “piel de rocío”, un acabado jugoso que rejuvenece, hidrata y aporta un toque de frescura. Gracias a ese acabado de luminosidad natural, las fórmulas ligeras y fluidas no dejan de ganar terreno frente a los maquillajes pesados.

Como es habitual, la popularización de must beauty hay que agradecérselo a las famosas, que son las mejores trend setter en lo que se refiere a belleza y moda. De entre todas ellas, Hailey Bieber se ha convertido en un referente al perfeccionar este look jugoso que se puede lograr con productos especializados.

Pero lograr ese efecto mojado, como de recién salida del agua, no es tan sencillo como puede parecer, pues no basta con tener una buena hidratación. Es ahí donde entran las marcas de cosmética, que no dejan de lanzar geles, sérums y cremas con los que emular a Bieber desde casa.

Una de las opciones más asequibles es el sérum Hydration Punch de MET by You Are The Princess, un producto a base de aceite de aguacate. Se presenta como un potente hidratante que combina cinco ceramidas, niacinamida y antioxidantes para lograr una piel iluminada, reafirmada y revitalizada

Es ideal para quienes buscan mejorar el bienestar de su piel porque está diseñado para todo tipo de pieles, incluyendo las grasas, mixtas e incluso con tendencia al acné. Su fórmula también regula la producción de sebo y ofrece propiedades protectoras y reparadoras, perfectas para el cuidado de la piel con efectos de wellaging. Además, su versatilidad lo convierte en un excelente aliado para la rutina de gua sha, actuando como un aceite deslizante. Pero lo más atractivo es su precio, ya que se puede adquirir por menos de 2 euros.

El sérum se recomienda tanto para el día como para la noche. Por la mañana, puede aplicarse como prebase de maquillaje, tras la rutina facial y antes del protector solar. En la noche, funciona como oclusivo para sellar los beneficios de los productos aplicados previamente. Una opción multiusos que promete dejar la piel tan jugosa y radiante como la de las celebridades.

Otra opción es el Hydra Pro Glow de Kiko Milano. Su fórmula está enriquecida con ácido hialurónico y ofrece una hidratación profunda, disminuyendo las líneas de expresión y suavizando la textura de la piel. También contiene extracto de semilla de cebada, que ilumina y unifica el tono, dejando una base perfecta para el maquillaje. Al aplicarlo antes de la base, la piel se vuelve más suave, luminosa y lista para absorber los pigmentos. Su precio es de 20,99 euros.

Para quienes prefieren un producto en formato gel, el Hydrance Aqua-Gel de Avène es una alternativa a tener en cuenta. Este bálsamo fresco y ligero brinda hidratación intensa y duradera a las pieles sensibles y deshidratadas. Su fórmula, enriquecida con agua termal, calma y suaviza, aliviando la sensación de tirantez. La textura gel-crema se fusiona con la piel, proporcionando un confort inmediato. Además, ayuda a rellenar la epidermis, mejorando la elasticidad y restaurando el equilibrio hídrico de la piel. Su coste es de 25,95 euros.