El secreto ‘beauty’ mejor guardado de Nieves Álvarez: su rutina para lucir un rostro hidratado y sin arrugas

Nieves Álvarez en una imagen de archivo. (Reinhard Krause/Reuters)

Uno de los temas que más preocupa hoy en día es el cuidado facial o skincare. Y es que tener una rutina para el cuidado del rostro es un punto fundamental si tu objetivo es mantener una piel bonita y luminosa. De ello es consciente Nieves Álvarez, quien a sus 50 años luce una piel espléndida y radiante. Gracias a su profesión como modelo, la también presentadora de televisión ha estado en contacto con diferentes expertos especializados en el cuidado beauty, lo que le ha llevado a conocer a fondo el mundo de la belleza.

Ahora, su secreto mejor guardado ha quedado al descubierto. Ella misma ha compartido a través de sus redes sociales la rutina que lleva a cabo cada noche para lucir una piel perfecta. Exigente en cuanto a lo que busca en un producto de belleza, Nieves Álvarez ha creado su propia línea de cosmética, Nieves by Nieves Álvarez, que cuenta con cuatro productos imprescindibles para el cuidado del rostro.

La rutina facial de Nieves Álvarez

La madrileña se encuentra completamente volcada en esta nueva faceta profesional, de la que ha ofrecido más detalles a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores. A través de un vídeo posteado en la red social, la top model habla del producto estrella en su línea de cosméticos y el imprescindible en la rutina de skincare que sigue antes de irse a dormir: el gel limpiador.

Nieves Álvarez lanza su propia línea de cosmética (Instagram)

”Fue el producto que más me costó formular porque... ¡No paré hasta que fuera perfecto!“ Son las palabras que se pueden leer en la publicación, que ya cuenta con casi 30.000 reproducciones. Y es que el objetivo de la conductora de televisión era conseguir ”un limpiador que purificara la piel sin dejarla seca”. “Lo logramos. La piel queda hidratada y luminosa y con el extracto de alga de la nieve, se refuerza la barrera cutánea. Si hay algo que no me salto antes de dormir es este ritual...”, detalla.

Pero, por si fuera poco, la top model ha ido más allá e, incluso, se ha grabado mientras se aplica el producto en su rostro, revelando así la técnica que emplea para que surta mejor efecto en la piel. “Recordad que este es vuestro momento”, se le escucha decir en el clip, dejando entrever que este es un instante que debe priorizarse día tras día.

Nieves Álvarez lanza su propia línea de cosmética (Instagram)

“Hago un pequeño masaje, supersuave, voy incluso marcando las facciones. Aquí (señala, masajeando la zona de las aletas de la nariz) se acumula muchísima tensión. También en la parte de la frente, donde se acumulan muchas arrugas de toda la tensión del día“, continúa diciendo, haciendo referencia a que estas serían dos de las zonas principales a tratar. ”Y así (masajeando) durante un tiempo, se forma un pequeño jabón que luego tenéis que aclarar. Y ¡voilà! Listas para dormir”, son las últimas palabras que pronuncia en el vídeo.

Pero este no es el único producto con el que cuenta su marca, que está respaldada por dermatólogos y laboratorios de prestigio de París y de Granada. La línea de cosméticos de Nieves Álvarez se complementa con otros tres artículos:

Sérum reafirmante , que sirve para hidratar y combatir la pérdida de firmeza en el rostro.

Crema antiedad , que ayuda a mejorar las líneas de expresión y las arrugas de la piel.

Contorno de ojos antiojeras, que permite proteger y refrescar el contorno de ojos e ilumina la mirada.

Todos ellos respetuosos con todo tipo de pieles y, actualmente, los cuatro productos se pueden adquirir en la página web de la marca por la cantidad de 169,99 euros gracias a una oferta vigente en la línea cosmética, pues su precio inicial es de 197,96 euros.