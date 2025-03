El pueblo español que recomiendan a los extranjeros para jubilarse: sol, playas y vida asequible

Imágenes de Torrevieja. (Adobe Stock)

España se ha consolidado como uno de los países preferidos para la jubilación en Europa, con una población extranjera creciente que alcanzó los 6,5 millones de residentes en 2022. De estos, un 43% proviene de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, con nacionalidades destacadas como la británica, la italiana y la alemana. La estabilidad climática, el acceso a servicios de salud públicos y privados, y el bajo coste de vida en comparación con otros países europeos son factores determinantes.

Y en concreto hay una ciudad que recomienda SJB Global, asesor financiero. Estamos hablando de Torrevieja, en la costa, en la provincia de Alicante, que se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para jubilados extranjeros que buscan disfrutar del sol, el mar y una alta calidad de vida a precios asequibles. Con un clima mediterráneo y una infraestructura adaptada a las necesidades de los retirados, esta localidad es una de las más recomendadas para quienes desean pasar sus años dorados en España.

Beneficios de Torrevieja para los jubilados

Torrevieja destaca por su oferta de vivienda asequible, con precios de compra y alquiler más bajos que en otras zonas costeras de España. Además, cuenta con una comunidad internacional amplia, con numerosos residentes británicos, alemanes y escandinavos. Sus dos grandes salinas, La Mata y Torrevieja, han sido declaradas Parque Natural, aportando un entorno natural privilegiado.

Lagunas de La Mata y Torrevieja, Alicante (Adobe Stock).

El municipio también es reconocido por su tradición marinera y su importante puerto pesquero y comercial. La gastronomía local y las actividades culturales, como el Concurso Coral de Habaneras, contribuyen a su atractivo.

Requisitos para la jubilación en España

Para los ciudadanos de la UE y el EEE, jubilarse en España es un proceso sencillo, ya que no requieren visado ni permiso de residencia. Sin embargo, los extranjeros de países no comunitarios deben solicitar un visado de residencia no lucrativa, con un coste que puede alcanzar varios miles de euros. Además, deben presentar documentos como pasaporte válido, prueba de ingresos económicos, seguro médico, certificado médico y verificación de antecedentes penales.

Coste de vida y requisitos económicos

Los jubilados de fuera de la UE deben demostrar ingresos suficientes para mantenerse sin necesidad de trabajar. A partir de 2021, el mínimo requerido es de 2.259 euros al mes, lo que equivale a unos 27.000 euros anuales. Para una pareja, el umbral se eleva a 33.893 euros anuales. Estos ingresos pueden provenir de ahorros, pensiones o inversiones.

Pensiones y edad de jubilación

En España, la edad de jubilación depende de los años cotizados a la Seguridad Social. En 2024, la edad legal es de 65 años para quienes han cotizado al menos 38 años y de 66 años y seis meses para quienes han cotizado menos. Se prevé que esta cifra aumente progresivamente hasta los 67 años en 2027. Además, el sistema permite opciones de jubilación anticipada y parcial.

Para acceder a una pensión estatal española, es necesario haber cotizado al menos 15 años. Existen opciones de pensiones complementarias y la posibilidad de transferir pensiones internacionales, dependiendo de acuerdos entre países. En el caso de los ciudadanos británicos, tras el Brexit, pueden seguir recibiendo sus pensiones estatales en España sin restricciones.

