La desesperada situación de un jubilado: “Tengo la pensión mínima y no encuentro vivienda, corro el riesgo de acabar en la calle”

Dos jubilados mirando una obra. (Europa Press)

Que el mercado de la vivienda está cada vez más imposible en casi toda Europa no es ninguna novedad. Sin embargo, normalmente la falta de acceso a la compra o incluso el alquiler de una casa es una situación que afecta a los más jóvenes. En España, por ejemplo, los mayores de 65 años acumulan el 62% de las viviendas en propiedad, mientras que los adultos nacidos entre 1980 y 1990 apenas alcanzan el 36%, según los datos que recoge la 36ª edición de Informe Económico y Financiero de Esade.

Pero también hay jubilados que lo pasan mal (en cuanto al tema de la vivienda), aunque son una minoría: solo el 9% de los hogares que viven de alquiler en España tienen una media superior a los 65 años. El problema es que este porcentaje va en aumento —y lo seguirá haciendo en el futuro, a medida que los jóvenes que hoy tienen imposible comprar un hogar empiecen a jubilarse— y que, para aquellos con una pensión mínima o muy baja, puede convertirse en un drama.

Es lo que ha ocurrido ahora en un caso que se ha hecho viral en Italia, en concreto en la zona de Tovo San Giacomo, en el noroeste del país. Su nombre es Maurizio y es un pensionista que se encuentra en una situación de emergencia habitacional: debido a la venta del piso en el que vive actualmente, deberá dejar su casa antes de finales de marzo sin tener, por el momento, una alternativa. “No encuentro una casa, no sé a dónde ir, ayúdenme”, ha declarado al medio local IVG. “No puedo acabar en la calle porque no encuentro otro lugar donde ir”, explica.

El hombre percibe una pensión mínima, por lo que busca un estudio a bajo costo, con un alquiler entre 350 y 380 euros al mes, una cantidad que le permitiría hacer frente también a los gastos de las facturas. El llamamiento está dirigido a cualquier persona que pueda ofrecerle una oportunidad de alojamiento en los municipios cercanos. “Les pido que difundan la noticia para que alguien pueda ayudarme”, añade Maurizio en una carta al medio de comunicación italiano, asegurando que a quien le brinde apoyo le hará un “regalo de gran valor”.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Escasez de alquileres

La situación de Maurizio pone de manifiesto, una vez más, las dificultades que muchos habitantes de la provincia de Savona han enfrentado en los últimos años para encontrar una vivienda. La escasez de alquileres disponibles es un fenómeno cada vez más común en la región, hasta el punto de haber motivado la realización de un congreso específico sobre el tema hace unos meses en Albenga. En 2023, incluso se creó un grupo de WhatsApp para reunir a personas con dificultades para encontrar alojamiento.

Según Fabio Becchi, presidente provincial de la Federación Italiana de Agentes Inmobiliarios Profesionales, la razón principal de esta escasez radica en los problemas legales y administrativos que desincentivan a los propietarios a alquilar sus inmuebles: “A menudo evitan alquilar por miedo a la morosidad, daños estructurales o dificultades para recuperar la propiedad en caso de necesidad. El sistema judicial italiano, conocido por su lentitud, contribuye a aumentar esta inseguridad”. La dificultad para encontrar viviendas de alquiler, según Valentina Rebella, secretaria provincial de esta organización, constituye “una verdadera emergencia” en toda la provincia de Savona.