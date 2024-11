Permiso de residencia en España para extranjeros: tipos, qué papeles necesitas y cómo obtenerlo

Pasaporte español (Shutterstock).

Emigrar a otro país implica trámites y papeleo. Si has decidido iniciar una nueva vida en España, lo primero que debes hacer es tramitar el permiso de residencia. Esta autorización permite a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea residir legalmente en el país por más de 90 días.

Los permisos de residencia en España se dividen en dos categorías: residencia temporal y residencia de larga duración o permanente. Estos permisos están destinados exclusivamente a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, ya que los ciudadanos de la UE tienen derecho a circular libremente en el territorio comunitario y su proceso de residencia es más simple.

Temporal o de larga duración

La residencia temporal autoriza a los extranjeros a residir en España de forma temporal, es decir, por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Este permiso es adecuado para quienes planean vivir en España durante un tiempo limitado por motivos de trabajo, estudios u otras circunstancias.

En cambio, la residencia de larga duración o permanente permite a los extranjeros vivir y trabajar en España en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Para obtenerlo, es necesario haber residido en el país de forma legal e ininterrumpida durante al menos cinco años y cumplir ciertos requisitos adicionales.

Además de estos, existen otros como el visado de estudiante, el visado de emprendedor o el visado de profesional altamente cualificado.

Requisitos y documentación para solicitar el permiso de residencia en España

Residencia temporal

Se halla en la situación de residencia temporal el extranjero que se encuentre autorizado a permanecer en España, por un período superior a noventa días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido en materia de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. En estos casos existen diferentes tipos, como la residencia temporal no lucrativa, por reagrupación familiar, con excepción de la autorización de trabajo, o residencial temporal por circunstancias excepcionales.

Residencia de larga duración

Para solicitar este tipo de residencia es fundamental no ser ciudadano de la UE, del Espacio Económico Europeo (EEA) ni de Suiza, y no encontrarse de manera irregular en el país. Además, el solicitante debe carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países anteriores de residencia, y no estar sujeto a una prohibición de entrada en el territorio español o en otros países con los que España tenga convenios migratorios.

Los solicitantes deben cumplir al menos uno de los siguientes supuestos:

Residencia continuada en España : Haber residido en el país durante cinco años de forma legal y continuada. Las ausencias no deben superar los seis meses continuos ni los diez meses en total durante el periodo de cinco años.

Residencia con Tarjeta Azul UE : Para titulares de la Tarjeta Azul UE que hayan residido cinco años en la UE, siempre que los dos últimos hayan sido en España.

Beneficiarios de pensión o jubilación : Los residentes con pensiones contributivas en España también son elegibles.

Nacidos en España : Residentes nacidos en España que hayan vivido tres años consecutivos en el país al llegar a la mayoría de edad.

Contribuciones notorias: Aquellos que hayan contribuido al progreso económico, científico o cultural de España.

La solicitud se realiza mediante el formulario oficial (EX–11) y debe incluir una copia completa del pasaporte en vigor. En caso de ser solicitante residente, se requiere una constancia de la escolarización de los menores a su cargo. Además, los documentos de otros países deben estar legalizados y, en su caso, traducidos al español o a la lengua cooficial de la región en la que se presenta la solicitud.

Una vez obtenido el permiso de residencia, es obligatorio empadronarse en el municipio de residencia y darse de alta en la Seguridad Social para acceder a los servicios públicos. Esta inscripción es un requisito legal para todos los extranjeros residentes en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros abordará en su reunión de este martes la eliminación del visado de oro, también conocido como 'golden visa', para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda. (Fuente: La Moncloa)