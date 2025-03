Dos españoles explican por qué Suiza es el mejor país al que emigrar: “En capacidad de ahorro, dos años aquí pueden ser como 10 en España”

Uno de los jóvenes españoles de la cuenta 'Destino Suiza' explica las principales ventajas de vivir en el país helvético. (@destino.suiza/TikTok)

En 2024, Suiza fue declarado como el mejor país en el que se puede vivir. Así lo concluyó el informe Best Countries, elaborado por U.S News and World Report. Un primer puesto en la clasificación que ha obtenido por séptima vez, y que confirma lo atractivo que resulta para muchas personas de distintas partes de Europa en busca de un mejor salario y una mayor estabilidad laboral.

Los españoles no son la excepción a esta tendencia. En 2014, se registraban en la confederación helvética un total de 79.941 españoles, mientras que, según los últimos datos, esa cifra ha ascendido a 136.225. Una importante cifra si tenemos en cuenta que la población de Suiza no alcanza los nueve millones de habitantes.

Un lugar bien situado en el que poder ahorrar

Sobre las razones por las que tantos españoles, y en especial los jóvenes, han decidido abandonar su país para empezar allí una nueva vida, desde el canal Destino Suiza (@destino.suiza) han querido explicar cuáles son las principales ventajas que han encontrado viviendo allí.

“El primer punto y muy importante, es la cercanía”, empiezan diciendo. “Esto te va a permitir que desde cualquier parte de Suiza puedas estar en España con vuelos directos y baratos en un máximo de 2 a 3 horas”. Pero es que, además, Suiza está en el centro del continente, una ubicación que permite desplazarse a muchos otros países a un precio mucho menor de lo que podríamos encontrar en España.

La segunda ventaja es la consabida fortaleza de su sistema económica, con “uno de los salarios mínimos más altos y muchísimas ofertas laborales en todos los sectores”, sean o no cualificados: finanzas, sanidad, tecnología, construcción, hostelería, limpieza, etcétera.

Mejor calidad de vida

Esto entronca con el siguiente punto positivo de Suiza, que es la capacidad de ahorro que se puede tener ahí. “A muchos os han contado que Suiza es súper caro, pero bajo mi experiencia, comparándolo con España en salarios y coste de vida, Suiza es más barato”, asegura uno de los jóvenes de la cuenta de TikTok. “Por eso, dos años aquí en Suiza pueden ser como diez en España, y ni eso”.

“El quinto punto sería la seguridad”, continúan en el vídeo. “Suiza es uno de los países más seguros del mundo, ya que tiene uno de los índices más bajos de criminalidad”. En este sentido, el chico explica una anécdota propia de cuando se dejó la cartera en el autobús. “Me llamaron de objetos perdidos donde la tenían con mi documentación y hasta con dinero”, algo que en España, quizá, no sucedería del mismo modo.

Desde Destino Suiza hacen referencia, también, a ese premio como mejor país del mundo para vivir “por todo lo que os hemos contado antes y por su gran calidad de vida”. Ellos mismos se ofrecen a ayudar a todos aquellos que quieran mudarse allí, pues también tienen varios vídeos en los que explican los pasos que hay que seguir para lograrlo y cuáles son los principales obstáculos que se pueden encontrar.

Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas