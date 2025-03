Un británico le da por primera vez a su abuela tortilla de patata: “Con bacon estaría perfecto”

Un británico enseña a su abuela a preparar tortilla de patata. (@tomcharliedesign)

Entre la amplia variedad gastronómica con la que cuenta España, la tortilla de patata destaca por ser uno de los platos más emblemáticos, junto a la paella y las croquetas. Es tal la fama con la que goza esta preparación, que algunos extranjeros se atreven a recrearla en casa. Es el caso de Tom Charlie, que se define en su cuenta de TikTok como “guiri profesional”.

Fue en esta misma red social donde subió un vídeo con su abuela mostrándole a cocinar la tortilla de patata. Aparentemente, es un plato sencillo, que cuenta con pocos ingredientes (patata, cebolla y huevo). En cambio, seguir los pasos de forma adecuada resulta imprescindible para que este plato goce de su característico sabor. La abuela de Tom señala que nunca había probado esta receta: “No lo he probado porque el abuelo y yo no estábamos muy interesados. No sé muy bien por qué. A los dos nos gustan los huevos”.

Abuela y nieto preparando la tortilla

“Lo que necesitamos es dos patatas, media cebolla y huevos”, le explica Tom a su abuela en el vídeo. Juntos comienzan a partir los ingredientes a trozos pequeños y Tom le cuenta: “¿Sabías que existe un debate entre las personas que prefieren la tortilla con cebolla y entre las que no?”. A esto, su abuela le responde que prefiere siempre con cebolla: “Yo una chica muy picante”.

El británico Tom realiza, junto a su abuela, una tortilla de patata. (@tomcharliedesign)

Ambos disfrutan del momento en la cocina: “Esto me recuerda a cuando eras pequeño y cocinábamos juntos los fines de semana”, le comenta su abuela a Tom con cariño. Es hora de llevar las verduras a la sartén con abundante aceite. Esto sorprende a la británica, que se ríe cuando pregunta: “¿Aunque cueste 7 libras la botella de medio litro de aceite?”.

Mientras, baten los huevos “frescos de la granja” y después vierten en ellos la mezcla de patata y cebolla sin el aceite. Las dudas no dejan de abordar a la abuela de Tom, que comenta: “¿Tiene que quedar suave o crujiente?”. Sin embargo, los dos siguen dándolo todo en los fogones y vierten los tres elementos básicos de la tortilla en una nueva sartén para darle la forma definitiva. “¿No le pones un poco de tomate?”, pregunta la abuela británica. Tom le responde riendo que si hace eso los españoles le matarían. Todo un sacrilegio para este plato tradicional.

Últimos retoques y opinión final

Tom se atreve a darle solo la vuelta a la tortilla, algo que su abuela admira: “Si te va mal, puedes trabajar en un restaurante”, le comenta bromeando. Mientras esperan los últimos minutos para poder degustar este plato característico de la gastronomía española, la abuela británica explica que desde que Tom se fue a vivir a España ha aprendido mucho de la vida.

Llega el momento de probarla. Una nueva experiencia para esta británica: “Solía pensar que esto con un poco de bacon estaría perfecto”. Parece que, pese a gustarle, su paladar exige incorporar otro sabor más. En España, en cambio, no parece que se plantea ninguna modificación de esta clásica receta.