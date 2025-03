Un carnicero explica el error común que hace que nuestras albóndigas queden secas: “Va a apelmazar y endurecer la carne”

Albóndigas de carne crudas. (Adobe Stock)

Las albóndigas son un plato tradicional en muchas cocinas del mundo, pero sobre todo son un básico en el recetario de las casas españolas. Aunque es común comprar estas bolas de carne preparadas, listas para cocinar en el momento, también es frecuente formarlas en casa, añadiendo a la carne los ingredientes que más nos gusten. Esto suele asegurar un resultado casero delicioso. Sin embargo, al hacerlas a menudo cometemos un error que afecta negativamente a su textura y sabor.

Así lo ha explicado El As Carnicero (@el_as_carnicero), un carnicero con 32 años de experiencia y creador de contenido con cerca de 50.000 seguidores en TikTok. En uno de sus últimos vídeos, el experto en carnes ha tratado el tema de las albóndigas, compartiendo sus consejos con sus espectadores.

Habitualmente, las albóndigas se preparan en España con carne de ternera o de cerdo, aunque también es frecuente prepararlas con picado de pollo. Además, es usual añadir otros ingredientes como el ajo, el perejil, la sal o la pimienta para aportar sabor. Para conseguir la forma y la textura adecuada, suele añadirse huevo a la mezcla, así como algún tipo de pan que funcione como espesante.

El ingrediente clave para unas albóndigas más jugosas

Como narra el propio creador de contenido, son muchos los que utilizan pan rallado al preparar las albóndigas, pensando que ayuda a compactarlas mejor. Sin embargo, esto puede ser un grave error, ya que el pan rallado hace que las albóndigas queden duras y apelmazadas, en lugar de jugosas y tiernas. “¿Pan rallado? ¡No! Lo que eso va a hacer es apelmazar la carne, endurecerla y dejarla más tiesa”, avisa el carnicero en su vídeo.

La razón por la que esto es un gran error tiene que ver con que el pan rallado absorbe los líquidos de la mezcla, endureciendo así la masa. En lugar de aportar esponjosidad, hace que la carne pierda jugosidad y se vuelva demasiado compacta, incluso seca al cocinarse.

Pero no te preocupes, existe una alternativa que nos evitará todos estos problemas. En el mismo vídeo, el carnicero desvela su truco personal para lograr albóndigas con una textura perfecta. Consiste, en esencia, en sustituir el pan rallado usando pan del día anterior mojado en leche. No importa el tipo de pan que sea, de barra o de pueblo, bajo la condición de que lo remojemos con anterioridad. Si no podemos utilizar leche, el carnicero nos anima a sustituirla por agua.

Para ello, basta con cortar el pan duro en trozos pequeños y colocarlo en un bol. Luego, se cubre con leche o agua y se deja que se empape durante unos minutos. Una vez que ha absorbido el líquido, es importante escurrir bien el exceso antes de mezclarlo con la carne picada. “Lo dejas escurrir y lo juntas con la carne picada que has elaborado, con huevo, pimienta, ajo y perejil. Lo remueves todo bien y te van a quedar unas albóndigas espectaculares, supertiernas, súper blanditas, superjugosas por dentro, perfectas para hacerlas en salsa o con tomate”, asegura el tiktoker.