Qué trabajadores van a cobrar un nuevo extra en la nómina de febrero

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Gobierno, en acuerdo con las organizaciones sindicales, aprobó el pasado 11 de febrero en Consejo de Ministros una nueva subida del 4,4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este incremento supone que el salario mínimo quede fijado en 16.576 euros, de forma que, dividiéndolo en 14 pagas, resulta un sueldo mensual de 1.184 euros. Esto representa una subida de 50 euros al mes con respecto al anterior SMI, que era de 1.134 euros. Esta medida relacionada con los trabajadores ha sido una prioridad para el Gobierno, sobre todo desde que el segundo ejecutivo de Sánchez incluyese en la cartera de Trabajo a Yolanda Díaz.

De hecho, la actual ministra de Trabajo y Economía Social ha manifestado siempre su afán por lograr las mejores condiciones laborales posibles para los trabajadores y, según declaró el pasado 17 de febrero en una entrevista en el programa La Hora de la 1, considera aún insuficiente esta subida del SMI y pretende seguir en la misma línea: “1.184 euros al mes es una cantidad exigua para poder vivir con dignidad”. Además, Díaz también defendió que esta medida se dirige a personas que se encuentran “fuera del convenio colectivo”: “Se corresponde con las personas más vulnerables”.

Yolanda Díaz. (Eduardo Parra/Europa Press)

Además, la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha traído consigo otra polémica decisión que critica Yolanda Díaz. Hacienda ha confirmado que no adaptará el IRPF a este incremento del salario mínimo. Esto provoca que las personas que cobren el SMI, no solo no lo van a percibir en su totalidad, sino que además tendrán que declarar a Hacienda por primera vez: “Por hacer pedagogía, lo que está haciendo Hacienda es jugar con dos conceptos. El mínimo exento y la deducción que hacemos a los perceptores del salario mínimo y eso no es correcto y no tiene nada que ver”, criticó la ministra de Trabajo en La Hora de la 1.

Esta asincronía entre el Ministerio de Trabajo y el resto del ejecutivo, en los términos del Salario Mínimo Interprofesional y su tributación en el IRPF, se ha evidenciado en los últimos días. Tras la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Yolanda Díaz está dispuesta a buscar apoyo en el PP para sacar adelante la medida y evitar que los trabajadores que perciben el salario mínimo tributen a Hacienda. Según el periódico El Economista, fuentes cercanas a Sumar aseguran que las propuestas del PP y de Podemos en cuanto a este problema recaen en el “mismo error técnico”, y que su medida es la única opción de “paliar el escalón del IRPF”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Yolanda Díaz. (A. Pérez Meca/Europa Press)

La paga extra de febrero por el salario mínimo

La medida adoptada por el Gobierno de subir el SMI tiene un detalle muy importante: su carácter retroactivo. A pesar de que la decisión se ha tomado en el mes de febrero en Consejo de Ministros, el incremento en el Salario Mínimo Interprofesional se aprobó en términos retroactivos al 1 de enero de 2025. Esto implica que todos los trabajadores que perciban el salario mínimo tendrán que recibir, en su nómina de febrero, una cantidad extra proporcional a la subida del sueldo en enero.

Es decir, las personas que cobran el SMI reciben, a partir de febrero, un sueldo mensual de 1184 euros en 14 pagas, o bien de 1381 en 12 pagas. Sin embargo, ya que el mes de enero percibieron una cantidad menor, en febrero su nómina contará con un extra de entre 50 y 58 euros en compensación por el sueldo que cobraron en enero. Este fenómeno afecta a más de 2,5 millones de personas que en España reciben actualmente el Salario Mínimo Interprofesional.