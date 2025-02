Detienen a la actriz de ‘La que se avecina’, Mónica Cervera: pasará la noche en prisión

Mónica Cervera, actriz en 'La que se avecina', es detenida y pasará la noche en prisión (Montaje Infobae)

Mónica Cervera es una actriz malagueña conocida por su versatilidad en cine y televisión. Entre algunos de sus trabajos más destacados se encuentra la cinta dirigida por Álex de la Iglesia, Crimen ferpecto, o su papel como Mariajo Rivas, hermana de Amador en La que se avecina.

No obstante, la malagueña se fue alejando progresivamente del cine y la televisión, sin llegar a hacer una despedida oficial o unas declaraciones públicas. En una entrevista aseguró que era muy introvertida y las cámaras y la atención pública la intimidaban y la hacían sentir incómoda.

La mayor parte de su vida desde que desapareció del mundo de la actuación se desconoce. Sin embargo, Canal Málaga TV ha anunciado que la actriz ha sido detenida en Marbella por un supuesto delito con el Patrimonio.

La situación actual de Mónica Cervera

Mónica Cervera en Marbella. (Telecinco)

La actriz, quien fue nominada al premio Goya a ‘Mejor actriz revelación’ por su trabajo en la cinta de 2004, ha sido detenida en Marbella por un presunto delito contra el Patrimonio. En la noche del 19 de febrero, Cervera se encuentra interna en la prisión de Alhaurín el Grande de forma provisional, según ha adelantado Canal Málaga TV. Actualmente, permanece en el módulo de mujeres a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que se le imputan.

La actriz ya había llamado la atención mediática en enero del año pasado cuando se supo que vivía en un banco de un parque en Málaga. En aquel momento, reconoció haber solicitado ayuda a distintos organismos para salir de la calle, aunque sin éxito. “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, declaró en aquella ocasión cuando fue preguntada por su familia.

Cervera también dejó claro su distanciamiento definitivo del mundo del espectáculo. “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, afirmó en declaraciones a la revista Semana. Asimismo, días después, al ser abordada por un reportero del programa Fiesta, insistió en su deseo de privacidad: “No quería que se supiera a qué se dedicaba, dónde iba o de dónde venía”.

En aquella etapa, la actriz explicó que estaba intentando salir adelante por sus propios medios, pero que las ayudas económicas que había solicitado aún no le habían sido concedidas. “Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben”, señaló, y expresó su malestar ante el repentino interés mediático en su situación. “Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño”, concluyó.

Los últimos trabajos de Mónica Cervera

Mónica Cervera en una foto en sus Redes Sociales (@monicacerverarodriguez)

Los últimos trabajos conocidos de Mónica Cervera en la industria audiovisual datan de 2016, cuando participó en la serie La que se avecina, interpretando a María José Rivas Latorre, hermana del personaje Amador Rivas. Pero antes de su retiro de la industria cinematográfica, la malagueña obtuvo gran éxito en varias películas dirigidas por Álex de la Iglesia, como la mencionada Crimen ferpecto en 2004 y Los crímenes de Oxford en 2008.

También participó en filmes como Piedras de Ramón Salazar en 2002, donde interpretó un papel que le valió reconocimiento crítico. No obstante, gran parte de su carrera se desarrolló en el cine independiente español, caracterizándose por interpretaciones intensas y originales.