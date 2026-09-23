España

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Guardar

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este miércoles 23 de septiembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 23 de septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 4, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

El actor ganador de un Emmy Internacional ha sido reconocido por su trabajo en la obra que ha cocreado junto a Pau Matas Nogué, un montaje que, según el jurado, “ha conquistado a la crítica y al público”

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

La tiara de esmeraldas de Isabel II brilla de nuevo en Sevilla: el tesoro familiar que ha aparecido en la boda de la nieta de Tessa de Baviera

Cristina Escudero Márquez se ha dado el ‘sí, quiero’ con José San Martín en la Hacienda San Juan del Hornillo, propiedad de la familia

La tiara de esmeraldas de Isabel II brilla de nuevo en Sevilla: el tesoro familiar que ha aparecido en la boda de la nieta de Tessa de Baviera

La conexión de la Casa Real con la joyería que perita las joyas de Zapatero: la reina Letizia colecciona sus pendientes y la reina Sofía les hace encargos

La joyería Yanes lleva vinculada a la familia real española prácticamente desde que se fundó y su relación sigue vigente

La conexión de la Casa Real con la joyería que perita las joyas de Zapatero: la reina Letizia colecciona sus pendientes y la reina Sofía les hace encargos

Muere un obrero de 22 años al caer de 10 metros en el Coliseo de Roma: el arnés no estaba enganchado a la cuerda de seguridad

El gobierno italiano suspende todas las obras e investiga un delito de homicidio imprudente

Muere un obrero de 22 años al caer de 10 metros en el Coliseo de Roma: el arnés no estaba enganchado a la cuerda de seguridad

Hilary Duff regresa a España 21 años después: dónde, cómo y cuándo comprar las entradas

La cantante y actriz de ‘Lizzie McGuire’ actuará en el Movistar Arena de Madrid el próximo 7 de mayo

Hilary Duff regresa a España 21 años después: dónde, cómo y cuándo comprar las entradas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT cambia las reglas el 1 de octubre: los peatones tendrán prioridad en las calles de plataforma única

La DGT cambia las reglas el 1 de octubre: los peatones tendrán prioridad en las calles de plataforma única

Quién es Ana Vázquez, la diputada del PP conocida como “el azote de Marlaska” que ha sacado un spray de pimienta en el Congreso

La Audiencia Nacional condena a Sito Miñanco a 17 años por introducir casi cuatro toneladas de cocaína y absuelve a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

ECONOMÍA

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

DEPORTES

Benjamín Noval, la nueva perla del ciclismo español que ha conquistado el Mundial Junior: el hijo del exgregario de Contador que en un año se hará profesional

Benjamín Noval, la nueva perla del ciclismo español que ha conquistado el Mundial Junior: el hijo del exgregario de Contador que en un año se hará profesional

Los hermanos Obama, dos joyas del Atlético que se quedaron en el camino: “Le di a Lucas Hernández. El Cholo paró la sesión y me dijo ”¿quieres seguir entrenando?”

Fernando Alonso sigue sin dar pistas sobre su futuro, pero avisa a la F1: “Se han asesinado circuitos este año”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis