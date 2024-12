Dónde es festivo el lunes 9 de diciembre en España: estas son las comunidades que van a disfrutar de un puente de cuatro días

Calendario de diciembre (Pixabae)

Este viernes 6 de diciembre se conmemoró el 46 aniversario de la Constitución Española (1978). En honor a esta fecha, el 6 de diciembre es un festivo nacional no sustituible, tal y como se establece en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así pues, el festivo de la constitución es una de las fechas más esperadas a nivel nacional. Y en este 2024 aún más, ya que al caer en viernes son muchos los que han visto en él la oportunidad perfecta para disfrutar de la última escapada del año. Además, algunos ciudadanos han podido juntar en esta semana cuatro días de libranzas seguidos gracias al festivo de la Inmaculada Concepción.

Ahora bien, no todas las comunidades disfrutarán de un día no lectivo el lunes 9 de diciembre. Algunas regiones, debido al puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, el festivo del 8 de diciembre se traslada al lunes 9, lo que permite a los trabajadores disfrutar de un puente de cuatro días. Este ajuste, que fue publicado en el BOE el 23 de octubre de 2023 por la Dirección General de Trabajo, no se aplica a nivel nacional, ya que hay comunidades que prefirieron trasladara esta fiesta a otro festivo que se adaptara más a sus tradiciones locales.

Calendario (Adobe Stock)

En qué comunidades es festivo el 9 de noviembre

El puente de diciembre será de cuatro días para las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia, que podrán disfrutar de la festividad el lunes 9. Por otro lado, el resto de comunidades se despiden ya de los días no lectivos tras haber podido disfrutar de tres días libres.

En consecuencia, en las comunidades de Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana no será festivo el próximo lunes 9 de diciembre.

Cuáles son los próximos días festivos de 2024

En España, el calendario laboral incluye un total de 14 días festivos al año, de los cuales ocho son de carácter nacional y son comunes en todo el país, como el Día de la Constitución (6 de diciembre) o el Día de Reyes (6 de enero). Estos festivos son obligatorios y no pueden ser modificados por las comunidades autónomas.

Por otra parte, cada autonomía tiene la capacidad de fijar hasta cuatro festivos adicionales, generalmente vinculados a celebraciones locales o tradicionales, como el Día de Andalucía (28 de febrero) o Sant Jordi en Cataluña (23 de abril). Además, se añaden dos festivos de carácter municipal.

Tras el festivo del 8 de diciembre, y salvo excepciones a nivel local, solo quedará por disfrutar el festivo del 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad. Ahora bien, una vez termine el año, no tardaremos en disfrutar de otros dos festivos naciones: Año Nuevo y Reyes. La lista completa de festivos nacionales es la siguiente:

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Reyes

18 de abril, Viernes Santo

1 de mayo, Día del Trabajador

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre, Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución Española

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Navidad