La ley anti-blanqueo de la UE aprobada este año excluye la compra de billetes de lotería por la que se investiga a Reynders

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)

La Comisión Europea aprobó a comienzos de este año una ley contra el blanqueo de dinero, una normativa que recogía una excepción: las loterías nacionales. Casualidad o no lo cierto es que es el mismo asunto que envuelve la investigación en curso contra el hasta hace unos días comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sospechoso de comprar billetes de lotería para blanquear dinero y desviarlo a sus cuentas corrientes. Un delito que, de acuerdo a las acusaciones, habría cometido durante su época como ministro federal en el gobierno belga, pero que también abarcaría su mandato como comisario.

Según una información de Euronews, el reglamento europeo, aprobado en el Parlamento Europeo a principios de este año —durante el mandato de Reynders—, entrará en vigor en 2027. La Comisión Europea explica que esta ley permite a las entidades bancarias y otras entidades obligadas identificar y verificar la identidad de los clientes, supervisar las transacciones y notificar a las autoridades las transacciones sospechosas. No obstante, en el texto se considera explícitamente que las loterías estatales suponen “un riesgo menor” y, por tanto, necesitan menos controles de identidad, por lo que los gobiernos son libres de solicitar una excepción a la Comisión sobre este sorteo.

Preguntada por el caso de su ex alto funcionario, la Comisión Europea Comisión Europea ha rehusado de hacer comentarios sobre las investigaciones: “Es algo que ha salido en la prensa pero no tenemos más información”, afirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Paula Pinho. No obstante, el ejecutivo comunitario ha negado categóricamente conocer el presunto blanqueo de dinero y se ha mostrado abierta a cooperar con las autoridades belgas, quienes llevan la investigación que comenzó en 2023.

El texto inicial fue modificado para excluir a la lotería

Según este medio, el texto final no era el mismo que el primer borrador propuesto en 2011 ya que, debido a la insistencia de algunos eurodiputados por introducir esta excepción. Un asunto que fue en su día muy discutido que retrasó la aprobación de la norma hasta una década después. Según informaciones adelantadas por los diarios Le Soir y Follow The Money, el blanqueo de dinero se habría cometido supuestamente durante su época de ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno belga (2011-2019).

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, atiende a medios, en Ifema, a 10 de octubre de 2023, en Madrid. (Jesús Hellín/ Europa Press)

La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica que detectaron transacciones sospechosas por una cantidad “relativamente grande” en la compra de lotería electrónica, según Le Soir.

El Colegio de Comisarios decide sobre su inmunidad

La policía belga registró el pasado martes dos residencias a nombre del excomisario europeo de Justicia apenas tres días después de terminar su mandato ya que, de haber actuado antes, el procedimiento de registro habría requerido notificar al Colegio de Comisarios, del cual Reynders formaba parte hasta el pasado fin de semana. Aunque ya no mantiene su puesto activo, el exministro belga y excomisario aún conserva su inmunidad para ser detenido, si bien esto no le salvó de ser interrogado en una de estas viviendas en la tarde del día del registro —que fue por la mañana—.

De acuerdo a lo afirmado por la Comisión, para levantar la inmunidad hace falta una decisión del colegio de comisarios. La portavoz explicó también que la Comisión Europea y el Consejo —países de la UE— pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE en relación con los antiguos miembros del Ejecutivo comunitario que hubieran violado las obligaciones que impone el Tratado de la UE. Esa corte podría tomar decisiones, por ejemplo, sobre la pensión que corresponde a un excomisario, añadió.