La cesta de Navidad de Inditex para sus empleados: valorada en 200 euros y con productos de primera categoría

Cada empresa tiene su tradición. Muchos trabajadores esperan con ganas la paga extra para afrontar las compras de las fiestas navideñas, otros tienen más ganas de la comida o cena de Navidad con todos los compañeros, y también está la mítica cesta de Navidad con productos de primera categoría. Con estas invitaciones y detalles, que ya son una tradición, las compañías buscan agradecer el esfuerzo y dedicación de su plantilla durante el año.

En el caso de Inditex, la empresa de Amancio Ortega no han escatimado en gastos, y ya han repartido entre sus empleados una cesta con productos de muy buena calidad, valorada en unos 200 euros. Tal y como ha podido saber Infobae España, entre los artículos de la cesta se puede encontrar: varios turrones de Martín Berasategui, bombones gourmet de la marca Costiña, un surtido de embutidos de Isidro González, galletas moscovitas, una botella de medio litro de aceite de oliva, y algunas bebidas alcohólicas como vermut de Retiro, champán Brut de Leblond-Lenoir y dos vinos. Así, desde los embutidos y las bebidas hasta los clásicos navideños, esta cesta de Navidad homenajea a los platos y aperitivos emblemáticos de estas fechas.

Estos son todos los alimentos y bebidas que se van a encontrar los empleados de todas las tiendas de Inditex cuando reciban su cesta de Navidad:

Productos dulces

Surtido de polvorones artesanos de obrador

Turrón de Alicante Artesano de Martín Berasategui

Turrón de yema tostada de Martín Berasategui

Turrón de Jijona de Martín Berasategui

100 g de peladillas de Picó

Martietas de Fío

Galletas de Moscovitas

130 g de bombones gourmet de Costiña

Productos salados

Surtido de embutidos de Isidro González

Una lata con un pollo de Navidad dentro de Galo Celta

314 g de pimientos de piquillo extra de Joyas del Valle

Una Cuña de queso de 450 g de Reserva Viejo 90-10 Cerrato

Sardinas en aceite de oliva de Fresco y del Mar

Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra ecológico de la marca Abril

Bebidas

Una botella de champán Brut de Leblond-Lenoir

Una botella de ginebra de Aba Organic 20º

Una botella de vermut de Retiro

Una botella de vino verdejo de Marqués de Riscal

Una botella de vino Reserva de Marqués de Riscal

Algunos de los trabajadores de las tiendas que componen Inditex, como Zara o Stradivarius, ya han recibido su cesta de Navidad. Una de sus empleadas, que ha subido un vídeo a su perfil de TikTok (@narellaizquierdoc) con un distintivo de la tienda Pull&Bear, ha desvelado algunos de estos productos. “Gracias Amancio”, escribe en la publicación. Además de los alimentos y las bebidas, Narella también ha enseñado un detalle decorativo para colgar en el árbol de Navidad con forma de galleta de jengibre.

Sin embargo, aunque todo son productos de primera calidad, Narella ha dejado claro que “no me gusta ni la mitad” de lo que hay dentro de la cesta, pero que muchos de los artículos se los dará a sus padres para que no se malgasten. En los comentarios, muchos de los usuarios lamentan no recibir una cesta de Navidad como esa, ya que aseguran que son “productos de muy buena calidad”.