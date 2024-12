Broncano revela su fortuna y da una horquilla de su patrimonio: “Lo he ganado de forma lícita”

David Broncano en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

David Broncano ha protagonizado este año uno de los momentos que pasarán a la historia de la televisión. El presentador de La Revuelta quiso dar un paso hacia delante y confesar que sus invitados supuestamente habían sido víctimas de presiones por parte de El Hormiguero para evitar que acudieran en primer lugar a su espacio. Desde entonces, y habiendo zanjado Pablo Motos la polémica acusando al jiennense de “agresión”, Broncano no ha dejado de hacer comentarios en su programa al respecto.

El pasado miércoles, el formato daba un vuelco al centrar el foco en dos jóvenes estudiantes de Murcia: Detective Murciano y Zorrorífico. Los estudiantes de DJ se ganaron el cariño de todo el público y, sobre todo, del presentador, quien al día siguiente no solo decidió sentarlos en los tronos reales, sino también acceder a su petición de entrevista. Un acto que significa más de lo que podría parecer, ya que Broncano no ha concedido palabras en exclusiva a los medios desde hace varios años.

No obstante, el jiennense no dudó ni un segundo cuando Detective Murciano le propuso que fuera uno de los invitados de su canal de YouTube. Por ello, al día siguiente se reunieron en los Jardines del Campo de Moro y allí habló de todas sus polémicas recientes con ellos. Los jóvenes no se cortaron con ninguna pregunta, y, de hecho, alguna de ellas fue bastante escatológica, como si se limpia el culo de atrás hacia delante o de delante hacia atrás, o si caga en cuclillas o sentado. Sin embargo, también quisieron saber cómo llevaba actualmente la crispación con Pablo Motos.

“Me afecta poco por suerte. Llevo muchos meses en el foco, pero en lo personal me afecta poco. Pero sí es verdad que llevo unos pocos meses un poco más agitado”, comenzó explicando el presentador de La Revuelta. Broncano admitió ser él quien abrió el melón sobre el tema; no obstante, considera que “había que decirlo porque ha pasado muchas veces”. Además, revela que tiene “la sensación de que la crispación aumenta más porque ellos meten la parte política”.

De hecho, confiesa que quiso ver en directo la respuesta de Pablo Motos a sus palabras: “Yo lo estaba viendo y pensaba: ‘¿Por qué no contesta a lo que he dicho yo?’. No estaba hablando de política, sino de algo que pasó, un boicot a un invitado. Ellos me acusan de polarizar y politizar el asunto, pero al final son ellos los que traen la política al tema. Pablo acabó diciendo que esto es una cortina de humo de Pedro Sánchez, entonces, joder, no os podéis quejar de politizar algo que estáis politizando vosotros”.

David Broncano en el canal de Detective Murciano (YOUTUBE)

“Son muchos años de trayectoria”

Tras dejar claro que él ha “politizado cero, he hablado de una cosa puramente industrial”, aclara que La Revuelta “no es un panfleto político”: “No sé cuánto les interesa decir que yo estoy comprado por Pedro Sánchez, pero es verdad que lo están llevando por ahí. Dicen que se politiza la situación, politizándola ellos. Yo estoy a las bromas, y ya está”. Por último, Detective Murciano quiso que le respondiera a sus clásicas preguntas sobre sexo y dinero; y, aunque Broncano esquivó esta última “como me hacen a mí los invitados”, sí que hizo una estimación sobre la cantidad.

“Tengo bastante dinero, soy muy privilegiado”, comienza explicando el comunicador de RTVE. “Tengo más dinero del que pensé que tendría toda mi familia en varias generaciones”, ha asegurado, para después negarse a “decir el dato exacto”. Aunque sí que afirma ser “más de un millón y menos de 10. Son muchos años de trayectoria, me ha ido bien y los programas han funcionado”.

Además, el de Orcera les ha asegurado que toda su fortuna se encuentra en España y paga a Hacienda aproximadamente un 50% de sus ganancias. Finalmente, ha defendido que ha conseguido amasar sus millones de forma completamente “lícita”, sobre todo “haciendo chistes”.

