Manuel Turizo consigue que Broncano responda a sus clásicas preguntas en ‘La Revuelta’: “Estoy ganando un dinero desde hace tiempo”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta alcanzó este miércoles uno de sus mejores índices de audiencia desde su estreno el pasado 9 de septiembre. El espacio conducido por Broncano atrajo a 2.355.000 espectadores y alcanzó así un 18,6% de cuota de pantalla, superando al 12,4% de El Hormiguero durante los minutos en que ambos programas coincidieron en emisión.

Esta gran victoria entre los formatos, se debió en parte al intercambio de invitados entre ambos programas. El pasado martes, Broncano mencionaba la historia de Carlos, un admirador de Ana Mena que quien le preguntaba constantemente cuándo tendría a la cantante como invitada. Curiosamente, en ese momento Ana Mena estaba en El Hormiguero. “Ayer le dije que viniera, pero me contestó: ‘Hasta que no venga Ana Mena no lo hago’”, contó el presentador. Ante esto, la cantante decidió retrasar su viaje en AVE hacia Valencia y acudir al Teatro Príncipe para saludar tanto a su seguidor como a Broncano.

“Me lo pasé superbién en El Hormiguero. Pero llego a mi casa, veo las redes sociales y dije: ‘¿Cómo lo hacemos? Porque yo tengo que ir a La Revuelta”, confesó Ana Mena. Broncano, con su característico humor, agregó: “Primer día que viene alguien que el día anterior ha estado en El Hormiguero. ¿Crees que Pablo ha llevado a los alpinistas que traje yo ayer?”.

Además de la malagueña, el programa también contó con la participación de María Patiño y Belén Esteban, quienes aprovecharon el espacio para hablar sobre su salida de Telecinco y su nueva etapa en el canal Ten. Sin embargo, este jueves ha sido Manuel Turizo el invitado de La Revuelta.

El colombiano ha acudido al formato de TVE para presentar su nueva canción Que Pecao con Kapo, el cual ha sido el regalo para Broncano. El colombiano es uno de los cantantes latinos más famosos del panorama internacional gracias a su tema Una Lady Como Tú de 2016; no obstante, su mayor éxito ocurrió el pasado año con La Bachata, una canción que acumula casi 2 mil millones de reproducciones solo en Spotify y que se enmarca en su álbum 2000. En este, también se encuentran grandes hits como El Merengue con Marshmello y Éxtasis con María Becerra.

El artista ha revelado que se encuentra trabajando en su próximo álbum. Debido a estos nuevos proyectos, el joven se pasa últimamente entre 8 y 17 horas con el móvil; y aunque ha dicho que muchas de ellas van destinadas a llamadas y proyectos, también pasa gran parte en Instagram.

Salgan de Twitter, Manuel Turizo no ha culiado. ¿Qué nos espera a los demás? #LaRevuelta @ManuelTurizoMTZ pic.twitter.com/yioxRvklWF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 3, 2024

Turizo pone a Broncano a temblar

El cantante ha acudido en varias ocasiones al programa, y por ello conoce ya las preguntas clásicas del formato. Pero en esta ocasión no ha querido responderlas y ha redirigido el foco a Broncano: “A ti siempre te ha ido bien, pero ahora estás mejor y con contrato nuevo. Yo quiero que tú se lo digas a la cámara”. Ante esto, el jiennense no sabía donde esconderse y aunque no ha confesado cuánto dinero tiene en el banco, sí que ha revelado: “Estoy ganando un dinero desde hace tiempo y estoy bien. Y estoy culeando bacano también”.

El colombiano también le ha redirigido otra pregunta sobre su relación con los compañeros de la industria, lo cual ha provocado grandes risas en el público por su guerra pública con Pablo Motos. “Sí, con algunos sí son como amigos. Con otros solo los conozco”, ha respondido él.

Manuel Turizo ha invitado a entrar al teatro a Kapo, quien le ha acompañado en este nevo tema Que Pecao. Y además, puede que también actúe con él en el mayor concierto de la Comunidad de Madrid por el Día de la Fiesta Nacional de España. Las celebraciones comenzarán el próximo sábado 5 con un dúo de Jazz en el Jardín del Teatro de La Abadía y este domingo 6 Manuel Turizo actuará en la Puerta de Alcalá a las 13:00 horas.

Manuel Turizo y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)