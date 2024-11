La opinión más personal del chef José Andrés sobre la DANA en Valencia: “España necesita expertos al mando, no políticos”

El chef José Andrés ha colaborado en el municipio de Chiva, Valencia. (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

Las consecuencias de la DANA que provocó una catástrofe natural en la provincia de Valencia hace ya más de dos semanas ha conmocionado al país: numerosos voluntarios se acercaron a los pueblos afectados por las lluvias torrenciales y las inundaciones para limpiar las calles y proveer de lo necesario a la población valenciana, que lo ha perdido todo. Entre ellos hemos podido ver a personalidades del mundo de la actuación, la música o la creación de contenido, que se han volcado con los afectados y han hecho llegar a toda España un mensaje de solidaridad, compromiso y unidad. Entre ellas, como ya es habitual en conflictos armados u otros desastres naturales, el chef español José Andrés se desplazó a la localidad de Chiva (Valencia), una de las más afectadas, para proporcionar raciones de comida caliente con su organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen.

Las redes sociales no solo se han convertido en un altavoz para las peticiones de ayuda y los numerosos proyectos solidarios que se han puesto en marcha por la DANA en Valencia, sino que también se han convertido en un caldo de cultivo de críticas políticas en todas las direcciones. La deficiente gestión del desastre antes, durante y después de que ocurriese ha provocado que la clase política sufra las acusaciones del pueblo español y que los propios presidentes, ministros y demás cargos políticos realicen un cruce de denuncias con respecto a quién hizo qué el 29 de octubre y los días posteriores.

Con la llegada esta semana de una nueva DANA que ha dejado lluvias torrenciales en puntos de la Península Ibérica como en Málaga, se pone en evidencia la necesidad de que España cuente con un protocolo de emergencias para enfrentar estos temporales que cada vez serán más frecuentes en nuestro territorio. Precisamente, el chef José Andrés ha utilizado su cuenta de X (@chefjoseandres) para solicitar la responsabilidad y el compromiso de las instituciones políticas para que esto se lleve a cabo y que sean los propios expertos los que tomen las decisiones en estas situaciones: “España necesita un nuevo plan de emergencias nacional. Necesita un solo organismo que sea el responsable y que reparta responsabilidades adaptándose a la emergencia específica. Con expertos al mando. Coordinado. No políticos”.

España necesita un nuevo plan de emergencias nacional. Necesita un solo organismo que sea el responsable y que reparta responsabilidades adaptándose a la Emergencia específica. Con expertos al

Mando. Coordinado. No políticos.Activando las fuerzas del Estado en horas no en días,… pic.twitter.com/GZBJhvl1Kq — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) November 13, 2024

Críticas a la gestión de la DANA en Valencia

José Andrés también ha vertido críticas contra la lentitud e ineficacia de ciertas medidas que se llevaron a cabo cuando las inundaciones en Valencia afectaron a miles de ciudadanos: “Activando las fuerzas del Estado en horas, no en días, incluso adelantándose a la emergencia cuando se sabe que algo puede pasar”. Con la llegada de esta nueva DANA y teniendo presente lo ocurrido en Valencia, son muchos los municipios que han decidido adelantarse a las fuertes lluvias y suspender las clases, enviar alertas tempranas, desalojar zonas inundables y advertir a la población de que permaneciesen en sus casas.

“A la vez de decisiones rápidas, hay que tener presupuestos aprobados para emergencias, para apoyar a las diferentes dotaciones en tiempo récord con equipos como generadores, bombas, excavadores, etc., y material necesario para tener éxito. Las dotaciones de bomberos, policía o militares no pueden hacer nada sin equipos, como por ejemplo satélites. ¿Cómo puedes coordinar una emergencia cuando no te puedes comunicar entre las diferentes personas y grupos?”, ha continuado el chef en el texto publicado en su cuenta de X. Sin señalar a políticos en específico, José Andrés ha remarcado la necesidad de mejorar los protocolos ante emergencias climáticas de cara a los futuros temporales: “Esperemos que la DANA de hoy no cobre ninguna vida y sea algo menor”.

Inundado el centro de la ciudad de Málaga por la DANA.