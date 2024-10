Estas son las 7 señales de alerta de que sufrimos ansiedad, según la psicología

Mujer con problemas de ansiedad (Shutterstock)

La ansiedad es una respuesta emocional y física que puede afectar significativamente nuestra vida cotidiana. Aunque todos experimentamos cierto nivel de ansiedad en momentos específicos, el problema surge cuando esta sensación se vuelve constante y empieza a influir negativamente en nuestras actividades, pensamientos y emociones.

Por ello, reconocer las señales de alerta es fundamental para actuar antes de que los síntomas de ansiedad se intensifiquen y resulten más difíciles de manejar. El Instituto Guttman de Barcelona recoge un listado de los síntomas más comunes que pueden hacernos sospechar que sufrimos de este trastorno.

Sensación de cansancio mental

Una de las primeras señales de la ansiedad es el agotamiento mental, cuyo cansancio no es el típico que se siente tras un día de actividades intensas, sino que se trata de un agotamiento emocional y psicológico que no desaparece fácilmente con el descanso físico. La ansiedad exige una cantidad significativa de energía, ya que el cerebro permanece en un estado constante de alerta y preocupación. Este esfuerzo constante puede llevar a la mente a un punto de saturación, haciendo que las tareas cotidianas se sientan abrumadoras y agotadoras, aunque no requieran mucho esfuerzo físico.

Dispersión y dificultades de concentración

La dispersión mental es otra señal clara de ansiedad. Las personas que experimentan ansiedad suelen tener dificultades para mantener la atención en una sola tarea, ya que su mente está continuamente enfocada en las preocupaciones. Esta dificultad para concentrarse puede afectar negativamente el rendimiento en el trabajo, los estudios o cualquier actividad que requiera atención. Además, la incapacidad de concentrarse suele intensificar la frustración y la autocrítica, lo que contribuye a aumentar la sensación de ansiedad y el malestar general.

Pérdida de interés

Cuando alguien se encuentra en un estado ansioso, a menudo pierde interés en actividades que antes disfrutaba. Esta pérdida de motivación es común en personas que luchan contra la ansiedad, ya que la mente está tan ocupada en sus preocupaciones que las cosas que solían ser gratificantes pierden su atractivo. Esta falta de interés en actividades placenteras puede contribuir al aislamiento y a una disminución de la calidad de vida, haciendo que la ansiedad se vuelva más persistente y difícil de controlar.

Mal humor con frecuencia

La ansiedad también suele estar acompañada de un cambio en el estado de ánimo, en el que predomina la irritabilidad y el mal humor. Esto puede deberse a que la persona ansiosa se siente constantemente agobiada y cansada, lo cual afecta su capacidad para enfrentar las situaciones cotidianas de manera positiva. La irritabilidad y el mal humor pueden afectar las relaciones con familiares, amigos y colegas, ya que la persona puede reaccionar de manera desproporcionada ante situaciones que normalmente no le habrían molestado.

Insomnio de conciliación

El insomnio de conciliación es otro síntoma característico de la ansiedad. Las personas con ansiedad suelen tener dificultades para conciliar el sueño debido a que su mente permanece en un estado de alerta constante. Así, la imposibilidad de desconectar de los pensamientos intrusivos y preocupaciones dificulta el inicio del sueño, lo que provoca que el ciclo de descanso se vea interrumpido. Esta falta de descanso adecuado aumenta el cansancio físico y mental, perpetuando el círculo vicioso de la ansiedad.

Angustia ante la incertidumbre

La incertidumbre es una de las mayores fuentes de ansiedad, pues las personas que la padecen tienden a sentirse extremadamente incómodas ante situaciones inciertas o impredecibles, ya que el desconocimiento o la falta de control sobre el futuro les genera una profunda angustia. Esta preocupación constante por el “qué pasará” afecta la capacidad de disfrutar del presente, ya que la mente está siempre enfocada en anticipar problemas o riesgos futuros.

Pensamientos reiterados en torno al tema

Una señal distintiva de la ansiedad es la presencia de pensamientos recurrentes sobre el tema que nos preocupa. Estas ideas tienden a ser cíclicas y persistentes, y aunque la persona sea consciente de que seguir pensando no resolverá el problema, no puede dejar de darle vueltas. Este proceso se conoce como “rumiación” y es una característica frecuente en personas ansiosas. La rumiación contribuye a prolongar la ansiedad, ya que la mente no puede desconectar de sus preocupaciones y esto impide encontrar soluciones prácticas o incluso experimentar momentos de tranquilidad.