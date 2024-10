Qué es ‘Raya’, el Tinder de los famosos en el que estuvo Laura Escanes

Laura Escanes asiste a la presentación de la nueva colaboración de Chiara Ferragni con la marca 'Goa Organics'. (Europa Press)

Laura Escanes, conocida influencer española, ha compartido recientemente su experiencia en la exclusiva aplicación de citas Raya. En una entrevista para el pódcast ¡Poco se habla!, conducido por Xuso Jones y Briten, Escanes reveló que, tras su ruptura con el artista Álvaro de Luna hace un año, decidió entrar en el mundo de las plataformas de citas para famosos.

Raya, una aplicación que se destaca por su exclusividad, requiere que los nuevos usuarios sean recomendados por alguien que ya esté dentro y que vinculen su cuenta de Instagram para verificar su identidad, explicó Escanes. Esta app es conocida por ser un espacio donde celebridades, modelos, atletas y otros personajes influyentes buscan conexiones amorosas, según GQ.

Durante su tiempo en Raya, Escanes se encontró con varias celebridades internacionales, incluyendo a algunos de sus exnovios: “A varios ex míos los he encontrado allí, dos de mis ex conocidos”. También mencionó que “hay gente internacional” dentro de la aplicación, y aseguró haber visto el perfil del cantante Rauw Alejandro, aunque aclaró que no le interesa, ya que es “team Rosalía”. Además, se cruzó con la modelo Emily Ratajkowski en la aplicación.

¿Cómo funciona ‘Raya’?

Raya, según la revista citada, es una plataforma que no solo es difícil de acceder, sino que también mantiene estrictas normas de privacidad. Los usuarios tienen prohibido hacer capturas de pantalla y mencionar su uso en otras redes sociales, bajo riesgo de ser expulsados. La aplicación, disponible solo para dispositivos iOS, cobra una tarifa mensual y somete a los solicitantes a un riguroso proceso de selección basado en su presencia en redes sociales y su relevancia en el mundo creativo.

La experiencia de Escanes en Raya refleja cómo las celebridades tienen que pasar por situaciones parecidas a las que se deben enfrentar también las personas, en general, al buscar pareja. La aplicación, que cuenta con una lista de espera de aproximadamente 100,000 personas, se ha convertido en un refugio para aquellos famosos que buscan conexiones auténticas en un entorno controlado.

La plataforma pretende asegurar que quienes la usan comparten un mismo nivel de discreción y privacidad, haciendo que la experiencia sea más confiable para sus usuarios, muchos de los cuales son figuras públicas. Parte de su atractivo es precisamente la promesa de encontrar relaciones en un ambiente donde la seguridad y la confidencialidad son prioritarias, factores que a menudo son difíciles de garantizar en otras aplicaciones de citas más convencionales.

Además, Raya se esfuerza por mantener un equilibrio en su comunidad, evitando que esta se vuelva demasiado saturada o despersonalizada, lo cual podría afectar la calidad de las interacciones. Este enfoque exclusivo y cuidadoso ha llevado a que la aplicación se popularice entre músicos, actores, empresarios y otros profesionales del mundo creativo, quienes valoran un espacio donde pueden conectarse genuinamente sin el temor de ser expuestos.

La comunidad de Raya está diseñada para fomentar la interacción significativa, permitiendo a sus miembros enfocarse más en su autenticidad compartida que en las distracciones del típico entorno digital. Este enfoque ha alimentado la curiosidad y el deseo de pertenecer a la plataforma, contribuyendo a su creciente popularidad y exclusividad.