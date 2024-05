Laura Escanes confiesa que su visión sobre la diferencia de edad en las parejas cambió tras dejar a Risto Mejide: “No volvería a vivir algo así”

Laura Escanes, en 'El sentido de la birra'. (YouTube)

Laura Escanes ha vuelto a sincerarse sobre su ruptura con Risto Mejide. La influencer, que ya ha hablado en otras ocasiones sobre cómo la edad condicionó su relación con el publicista, ha confesado en una entrevista que su visión sobre la diferencia de edad en el amor ha cambiado en este tiempo.

“Mi discurso sobre la diferencia de edad ha cambiado mucho. No me arrepiento, para nada, porque estaba muy enamorada y he vivido años muy felices, pero ahora no pienso lo mismo”, ha dicho en su charla con Ricardo Moya en el pódcast El sentido de la birra.

Según relata la joven, antes creía que una pareja con una gran diferencia de edad podía ser “viable” siempre que hubiera amor. “Ahora pienso que no, que hay muchos factores que afectan y el más importante es el momento vital”, apunta.

Así, Escanes considera que “hay un límite en la diferencia de edad” y que es fundamental coincidir en el mismo momento vital porque “conectas con esa persona”. “Pero cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital”, dice sobre su matrimonio con Mejide.

“Llega un momento en que no te hace feliz”

Sin mencionar explícitamente a su expareja, Laura Escanes ha hablado en primera persona de su experiencia con una persona 20 años mayor que ella. “Ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes y a lo mejor tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja”, afirma.

“Llega un momento en que eso no te hace feliz, porque necesitas seguir tu momento vital de empezar a currar y explotar al máximo esa parte tuya, querer viajar por todo el mundo, querer tener más hijos...”, prosigue la influencer, que afirma que “hay muchos momentos que te van alejando y creo que eso es más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad”.

Aunque no ha querido volcar toda la responsabilidad en la persona de más edad y defiende que la otra parte “también hacía concesiones”, sí reconoce que en su opinión fue ella la que más tuvo que ceder en la relación.

Laura Escanes y Risto Mejide, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

A pesar de este cambio de parecer, la joven asegura que en su momento le dolieron muchos los titulares sobre su relación y no contribuyeron a que se diera cuenta del problema de su matrimonio. “No sentí que yo aportara solo juventud y belleza”, defiende.

Finalmente, la exmujer de Risto confiesa que cuando tomó la decisión de “salir de ahí” y romper su relación, empezó a empatizar con “otros discursos” con los que antes no se sentía identificada. Así, comenzó a priorizarse y “poner el foco” en sí misma. “No me arrepiento, pero no volvería a vivir algo así”, sentencia en esta entrevista.