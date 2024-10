Ferraz no teme que Ábalos comprometa al PSOE si declara por el ‘caso Koldo’ y asegura que no sospechaba de la trama: “No ha pitado nada”

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante una sesión plenaria en el Congreso. (J. Hellín/Europa Press)

El PSOE trata de sobreponerse a las revelaciones y acusaciones por el caso Koldo, que apuntan directamente a quien fuera hasta hace tres años una figura clave en el partido y en el Gobierno de Pedro Sánchez. Un nuevo informe de la UCO puso a José Luis Ábalos en el centro del caso Koldo, quedando al borde la imputación, al señalar que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE tuvo un “papel relevante y de responsabilidad” en la trama del cobro de comisiones en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia.

Desde el pasado jueves, tanto el Ejecutivo como Ferraz buscan desmarcarse de las informaciones que estrechan el cerco judicial a la Moncloa bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, quien se convirtió en presidente del Gobierno a lomos de la lucha contra la corrupción después de la sentencia por la trama Gürtel. De este modo, además de destacar su actuación “contundente” con Ábalos y asegurar que “no habrá impunidad”, el PSOE quiere delimitar el caso al exdirigente socialista.

“Aquí todo el mundo está muy tranquilo”, señala una voz de la Ejecutiva Federal sobre la posibilidad de que Ábalos pueda comprometer al partido si declara ante el juez de la Audiencia Nacional. En este sentido, desde la dirección de la formación de la rosa aseguran que “no había sospechas” sobre el exministro de Transportes “hasta que saltó” el caso a la luz pública con la detención de Koldo García, asesor de Ábalos. “No ha pitado nada”, rematan estas voces, descartando que se hubiera conocido con anterioridad los indicios de corrupción contra Ábalos.

Ábalos pide personarse como perjudicado en el 'caso Koldo' tras la auditoría de Transportes.

Si bien, varias publicaciones periodísticas, basadas en testimonios, apuntan en la dirección contraria. Por un lado, El País se hace eco de las dudas sobre los gastos que pasaba Ábalos a la cuenta del PSOE como secretario de Organización. “Lo de los gastos era muy desordenado y ostentoso. Koldo llegaba con tacos de tickets a la gerencia, donde flipaban porque eran gastos desmedidos”, recoge este medio en palabras de una fuente de la sede socialista.

Ante esta información, la portavoz del PSOE, Esther Peña, declaró este lunes en una rueda de prensa que en su partido “se cumple la ley y los reglamento y ordenanzas internas con las auditorias que se hacen de manera regular”. Tal como añadió, estos informes “no dan lugar a ninguno de estos titulares que quieren buscar donde no los hay con los diferentes gastos de los miembros de la Ejecutiva”, aseguró.

Solo PP, Vox y Podemos aprietan a Sánchez

Por otro lado, el PP se querelló este lunes contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Los de Alberto Núñez Feijóo adoptaron esta decisión este domingo tras una información periodística desvelada por The Objetive acerca de un empresario que “afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos”.

Los socialistas retan al PP a demostrar dichas afirmaciones con las que Génova quiere que la Audiencia Nacional abra una pieza separada (al margen de la investigación ya abierta sobre el llamado caso Koldo). “Nosotros no tenemos que probar nada. En todo caso, serían ellos”, señaló Peña. De hecho, la dirigente socialista ironizó con los detalles recogidos en la publicación periodística al poner en duda la veracidad de los testimonios aportados.

“He visto mucho fantasma que presumía de relaciones que no tenía, de hablar con gente que no hablaba y una pelea importante por aparentar lo que no se era. La prueba de carga la tiene que dar quien la tiene que dar. Si alguien ha dicho que ha estado aquí, que lo demuestre”, remató. En todo caso, en Ferraz elude dar más explicaciones al respecto y se escudan en que están obligados a borrar los registros de entradas cada 30 días por la ley de protección de datos.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, en la rueda de prensa desde Ferraz. (PSOE)

Además de la ofensiva judicial y política de PP y Vox contra Pedro Sánchez y el PSOE, solo Podemos ha sido hasta ahora la formación más contundente contra el PSOE al poner en duda la actuación del Gobierno y, más concretamente, el papel del líder del Ejecutivo. “Si este supuesto caso de corrupción vincula e implica directamente a Ábalos, que era mano derecha de Pedro Sánchez, es inverosímil que Pedro Sánchez y el PSOE no supieran nada”, dijo el secretario de Organización y portavoz del partido morado, Pablo Fernández.

En cuanto a los socios de la coalición, respaldó que Sánchez ha dado “todas las explicaciones que tenía que dar”, según el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. También, EH Bildu y PNV evitan por ahora poner el foco en el PSOE. “El informe de la Guardia Civil sobre el llamado caso Koldo no habla de financiación del PSOE. Esa es la clave: si había financiación de Partido o no. Ponernos a sentenciar sin una sentencia judicial no nos lleva a ninguna parte”, dijo el portavoz jeltzale, Aitor Esteban. ERC, Junts y BNG tampoco han elevado la voz contra el partido mayoritario del Gobierno ni contra su líder.

En EH Bildu denuncian además el intento del PP por “utilizar políticamente el caso, recurriendo para ello a la justicia y utilizando a los jueces a su servicio es obvio y notorio una vez más, un sesgo partidista que se ha podido comprobar en los últimos meses mediante las actuaciones de diferentes jueces, resultando cada vez mayor el desprestigio, la falta de imparcialidad y de objetividad de la justicia española”.

Por lo pronto, estas formaciones salvarán al PSOE de que la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles se convierta en un “pleno monográfico” para hablar del caso Koldo, tal como pedirá el PP este martes en la junta de portavoces de la Cámara Baja. Los populares plantearán cambiar el sentido de las preguntas orales a los miembros del Ejecutivo, pero fracasarán previsiblemente en su intento de cosechar la unidad exigida para este fin.