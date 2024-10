El PSOE contraataca al PP por el ‘caso Koldo’: le reta a demostrar las acusaciones de que un empresario entregaba dinero en Ferraz

La portavoz del PSOE, Esther Peña, en la rueda de prensa desde Ferraz. (PSOE)

El PSOE ha salido este lunes al ataque después de que el PP presentara ante la Audiencia Nacional una querella contra el partido de la rosa por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Los de Alberto Núñez Feijóo adoptaron esta decisión este domingo tras una información periodística desvelada por un medio acerca de un empresario que “afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos”.

Sin embargo, en Ferraz retan al PP a demostrar estas informaciones sobre las que sustentan su querella, con la que Génova quiere que la Audiencia Nacional abra una pieza separada (al margen de la investigación ya abierta sobre el llamado caso Koldo). “Nosotros no tenemos que probar nada. En todo caso, serían ellos”, ha señalado la portavoz, Esther Peña.

De hecho, la dirigente socialista ha ironizado con los detalles recogidos en la publicación periodística al poner en duda la veracidad de los testimonios aportados: “He visto mucho fantasma que presumía de relaciones que no tenía, de hablar con gente que no hablaba y una pelea importante por aparentar lo que no se era. La prueba de carga la tiene que dar quien la tiene que dar. Si alguien ha dicho que ha estado aquí, que lo demuestre”, ha rematado.

El PSOE acusa al PP de “cinismo” por anunciar la presentación de una querella por corrupción “desde una sede reformada con dinero negro”, en relación con la sede del PP en la madrileña calle Génova. Además, ha afeado que la encargada de comunicar la decisión fuera la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien, junto a Feijóo, “lanzó a Pablo Casado [expresidente popular] por la ventana” después de denunciar la corrupción.

Por último, los socialistas han vuelto a recordar la relación de Feijóo con el narcotraficante Marcia Dorado. “¿Quién nos pide cuentas?”, ha reprochado. “Hay que tener mucho cuajo, para atreverse uno a presentarse como candidato a la presidencia del gobierno cuando arrastra fotografías de viajes placenteros y vacaciones en el mar con uno de los mayores narcotraficantes de Galicia”, ha dicho Peña.

Llevará a Feijóo a los tribunales si no explica los contratos otorgados por la Xunta

En este sentido, la portavoz del PSOE ha anunciado que los socialistas denunciarán al líder nacional del PP en los tribunales si no da explicaciones sobre contratos otorgados por la Xunta de Galicia “a la familia” del líder del PP, según ha indicado en la rueda de prensa desde Feraz. “Si Feijóo no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la Justicia”, ha sostenido.

A propuesta del BNG, el Parlamento gallego impulsó una comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica para despejar “dudas” sobre adjudicaciones de la Xunta a empresas como Eulen, de la que es directiva la hermana del líder del PP, entre otras cuestiones. A día de hoy, está en duda la asistencia del expresidente gallego a dicha comisión: “Feijóo no puede mirar para otro lado mientras su hermana, su prima, su cuñado han acampado por la Xunta de Galicia como por su casa recibiendo supuestamente ingentes contratos pagados por todos los gallegos y gallegas”, ha destacado.

Asimismo, ha defendido que el partido, con Sánchez a la cabeza, actúa con “contundencia, colaboración con la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades”. La portavoz socialista ha recordado la acción del PSOE en el caso Koldo, cuando solicitó el acta de diputado a José Luis Ábalos y se inició un expediente de expulsión apenas cinco días después de conocerse la detención de Koldo García, asesor del exministro del PSOE.

Peña ha relatado hasta 41 casos de corrupción relacionados con el partido de Feijóo. “Y la respuesta del PP es la nada”, ha verbalizado para contraponer su actuación con la de los socialistas ante casos de corrupción. “El PSOE toma decisiones, afronta el problema, y el Partido Popular niega la mayor, esconde bajo la alfombra la suciedad, y no tiene ningún remordimiento con ello”, ha asegurado Esther Peña.