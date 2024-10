El rey Juan Carlos desafía a la polémica en Sanxenxo: posa ante las cámaras de la mano de la infanta Elena

El rey Juan Carlos y la Infanta Elena acuden a la entrega del Trofeo Xacobeo a 05 de Octubre de 2024 en Sanxenxo, Galicia (España). (Ángel Díaz Briñas / Europa Press)

A pesar de que el rey emérito fijó su residencia en Abu Dabi hace ya varios años, cada vez que vuelve a España sube el pan. Y en esta ocasión, el escándalo por la filtración de las imágenes y audios de su affair con Bárbara Rey le ha pillado en Sansenxo. Pero lejos de esconderse o emitir un comunicado ante el incesable contenido que no deja de desvelarse y que cada vez implica a más allegados, el padre de Felipe VI ha decidido dar la cara a los medios de comunicación, aunque sin emitir palabra.

Su pasión por la vela es mucho más fuerte que la polémica; y por ello, no ha paralizado su ruta por Galicia. Desde escapadas en el mar y comidas con amigos como Pedro Campos hasta cenas en familia, el rey Juan Carlos I ha cerrado su viaje a España con un evento muy especial. Se trata de la cena de clausura del Trofeo Xacobeo este sábado, donde el exmonarca ha acudido al Real Club Náutico de Sanxenxo para reencontrarse con viejos compañeros.

Su embarcación, el Bribón, ha quedado en cuarta posición en la competición y no ha dudado en celebrarlo en este acto de la mano de su hija, la infanta Elena. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que no ha dudado en posar para las cámaras de los medios con una actitud de lo más calmada y alejado de las polémicas de los últimos días, dando a entender que o no conoce lo sucedido o ni siquiera le afecta. Además, no ha querido hacer ninguna declaración sobre los controvertidos audios en los que habla de la reina Sofía.

De hecho, ha sorprendido la presencia de la infanta Elena. No porque no haya sido su mano derecha durante todo este tiempo, sino porque ha destacado la falta de su hermana doña Cristina. Y es que, tal vez, el punto de inflexión de la situación haya sido la implicación de su madre en los audios con Bárbara Rey. “Como reina cumple y, encima, aguanta y no se va con otro”, decía Juan Carlos I en uno de los contenidos desvelado por OK Diario.

No obstante, doña Elena no ha soltado su brazo en toda la noche y no ha perdido la sonrisa en la velada. Además, también se encontraba allí su prima Simoneta Gómez-Acebo, quien ha querido visitar a su tío en Sansenxo al igual que su otra prima María Zurita hace unos días. El emérito ha podido cerrar una visita a Galicia por todo lo alto, ya que fue recibido por la organización del evento por todo lo alto y disfrutó de la velada arropado por la ciudad.

Su posible regreso a España

Aunque el exmonarca se encuentra en el exilio en Abu Dabi y se conoce que su vida allí es plena, nunca ha escondido sus ganas de volver a residir en el terreno español. Sin embargo, las últimas noticias no le han beneficiado en nada, aunque parece que a él no le han afectado. Por ello, podría ser que la vuelta de Juan Carlos I a España pudiera ocurrir en cuestión de unos meses.

