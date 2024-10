Bárbara Rey estalla en ‘Espejo Público’ por el supuesto chantaje al rey Juan Carlos: “Tengo derecho a grabar, no soy menos que nadie”

'Espejo Público', durante la llamada de Bárbara Rey. (Atresmedia)

Bárbara Rey ha protagonizado un momento cargado de tensión este viernes 4 de octubre en Espejo Público. El programa estaba abordando el supuesto chantaje que la vedette hizo al rey Juan Carlos y, tras un duro enfrentamiento entre Sofía Cristo y el periodista Javier Chicote, la madre de la DJ ha irrumpido en directo por teléfono para defenderse de las acusaciones.

A través del móvil de Gema López, la protagonista de la noticia se ha dirigido al colaborador del programa. “Dile a Chicote que se calle de una vez”, ha espetado, mientras el tertuliano expresaba su molestia por tener que vivir ese enfrentamiento.

“Sofía, te agradezco la defensa que haces de mí, pero te pido que no sigas discutiendo con este señor, porque de nuestra vida ni este señor ni nadie sabe absolutamente nada”, le ha dicho Bárbara a su hija, antes de volver a atacar a Javier: “Te voy a decir una cosa, Perote, o Chicote, como te llames. Tienes nombre de bar de alterne…”. En ese momento, el periodista ha decidido levantarse y abandonar en directo el plató. “No tengo por qué aguantar esto”, ha expresado antes de marcharse y quitarse el micrófono.

“Te voy a demandar”

Sin Chicote en la mesa de debate, Bárbara ha continuado con su discurso. Minutos antes, el periodista había asegurado que la vedette nunca le ha demandado por lo que revela en su libro El jefe de los espías, pero ahora parece que la exmujer de Ángel Cristo ha cambiado de opinión: “Te voy a demandar, porque el tema no está solamente en si he hecho chantaje o no, lo que vas a tener que demostrar es lo que han dado, a dónde ha ido y a quién se lo han dado. A lo mejor se lo han dado a muchos amigos tuyos”, ha aseverado.

De esta manera, la madre de Sofía Cristo no ha confirmado si hubo o no un chantaje al padre de Felipe VI, pero sí defiende su derecho a grabar sus conversaciones con el exmonarca: “El CESID me ha estado grabando desde que tenía relación con ese señor. Tanto la voz como en la cama, de pie, sentada, comiendo, etc. Yo tengo el mismo derecho a hacerlo si me da la gana, porque yo no soy menos que nadie”.

La artista ha denunciado que en este asunto no se recalce “quién tiene una responsabilidad, quién cobra de todos los españoles, quién tiene una familia o quién es la persona que se debe a un pueblo”. Y lanza una pulla al rey emérito al afirmar que “el que puede poner las cartas sobre la mesa vive con muchos millones fuera de este país”.

Sobre los supuestos trabajos que le habría conseguido el rey Juan Carlos, la actriz defiende que estaba en la cúspide de su carrera cuando empezó su relación con el emérito: “Cuando este señor se cruzó en mi camino, yo era famosa y tenían que protegerme porque no podía caminar por la calle”.

Así, Bárbara Rey asegura que nunca supo si se había “tocado hilos” para darle trabajo. Y agrega: ”Lo que sí sé es los hilos que han tocado para que no me lo dieran, durante muchos años. En la hemeroteca pueden ver cuándo dejo de hacer cine y teatro, cuando estaba en la cumbre”.