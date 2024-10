Ana Obregón revela el momento crítico de su vida en el que Juan Carlos I la ayudó: “Siempre se lo agradeceré”

Ana Obregón junto a su hijo Alex Lequio, en un fotografía de archivo (Europa Press)

En un momento crítico en el que el foco mediático rodea al rey Juan Carlos I, Ana Obregón ha querido salir en su defensa, confesando como y cuanto le ayudó el rey emérito, en el que fue una de las etapas más duras en la vida de la presentadora de televisión. Obregón ha querido desvelar esta noticia en el programa de Y ahora Sonsoles, en Antena 3.

Durante el programa de ayer lunes 30 de septiembre, se siguió comentando opiniones sobre las fotografías del rey emérito con Bárbara Rey. Mientras, Ana Obregón intervenía en plató para defender al rey Juan Carlos y así calmar un poco las aguas dentro del gran revuelo que han causado las imágenes.

Obregón no dudaba en contar cómo le ayudó La Casa Real a ella y su familia. Los hechos que ha contado Ana sucedieron en 2018, cuando su hijo Alex Lequio se sometía al tratamiento de quimioterapia en Ámerica, para intentar así vencer el cáncer que padecía. Aunque finalmente el joven falleció en 2020 a causa de la enfermedad.

La gran ayuda

Seis años atrás, Ana se encontraba desesperada y la intervención que hizo el soberano, aquel entonces, le ayudó a que su hijo no tuviese que interrumpir su tratamiento en Estados Unidos. Don Juan Carlos consiguió que el hijo de la presentadora consiguiese una cita urgente en el consulado y pudiese así resolver su problema burocrático. Esto le permitió que Alex y su familia no fuesen deportados y que no se complicase más la situación médica del joven.

Alex Lequio, en una fotografía de archivo (Europa Press)

“Siempre se lo agradeceré”, decía en el plató. Asimismo, Ana aprovechaba para resaltar algunos de los momentos y acciones positivas que el emérito realizó, intentando suavizar el tema de la infidelidad que ha puesto los focos en él. La colaboradora resaltaba, por ejemplo, que él fue jefe de Estado, ha hecho cosas muy importantes por el País y que en parte España es como es por él. Decía: “Ingresó unos 65 mil millones de euros, creando casi tres millones de puestos de trabajo”.

La colaboradora ha reconocido que el rey emérito ha cometido errores que le han llevado hasta donde está hoy, pero que no por ello hay que dejar de recordar los buenos actos que realizó durante su reinado. La actriz resaltaba durante su paso por plató: “¿Qué ha hecho otras cosas? De acuerdo, ¿Qué ha puesto cuernos? De acuerdo. Muchos hombres y muchas mujeres ponen los cuernos y como no son famosos no salen”. De esta forma Ana reconocía que había hecho las cosas mal, pero resaltaba que es bueno recordar que no todo es malo.

Mientras que para hablar del rey, Obregón ha mantenido la calma, cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado su opinión sobre las fotografías publicadas por Ángel Cristo, Ana se ha puesto mucho más dura y tajante y ha dicho: “Es un desgraciado, porque tú a una madre no le puedes hacer eso”.

Con su paso por el programa, la presentadora de televisión ha intentado que el rey emérito no sea recordado solo por las fotos y su infidelidad, y que la gente debería mantenerse al margen. Ha pedido mirando a cámara que le dejan en paz y ha asegurado que siempre le estará muy agradecida a Don Juan Carlos por el trato y la ayuda que dio a su familia.