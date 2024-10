La Universidad del País Vasco estudia expulsar al profesor que publicó en redes mensajes fascistas y misóginos como “condenad el aborto y parid, cabronas”

Campus de la UPV/EHU en Leioa, Vizcaya. (Europa Press)

La Universidad del País Vasco ha apartado de la docencia al profesor que tuvo que salir escoltado de la Facultad de Derecho del campus de Leioa (Vizcaya) el pasado 27 de septiembre después de que decenas de alumnos le increparan. Los estudiantes protestaron contra el profesor por sus comentarios insultantes en las redes sociales contra las mujeres y el derecho al aborto, entre otros asuntos.

Después de que la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU abriera el procedimiento previsto en el protocolo contra la violencia de género y de apartarlo como medida cautelar hasta la finalización del proceso, este jueves la facultad comunicó que “tras un análisis jurídico ha iniciado el procedimiento de remoción de la plaza de profesor sustituto que ahora ocupa”.

“Condenad el aborto y parid, cabronas” o “viva España, marranas”, son algunas de los comentarios que el profesor había publicado en sus redes sociales y que provocaron el malestar de muchas alumnas y alumnos. Decenas de ellos le increparon hace una semana en el aula donde iba a impartir clase, impidiendo su salida, al tiempo que exigieron su expulsión por difundir esos mensajes de odio, por lo que el docente tuvo que ser escoltado por el personal de seguridad, según informa EITB. El profesor, que abandonó la universidad entre insultos y abucheos tras más de dos horas de protesta, también había publicado comentarios a favor de la Falange y un tweet diciendo “que pinta de bujarras tienen muchos del PP vasco”.

“A la vista de los comentarios que, en su esfera privada vertidos por el profesor en redes sociales, entendemos que pueden llegar a ser ciertamente incompatibles con los principios y valores del código ético de nuestra universidad, y estudiaremos la situación”, dijo la universidad tras los hechos.

Estudiantes en el campus de la UPV/EHU. (Europa Press)

La respuesta del profesor

El docente, tras ser advertido por la universidad de que se le abría un procedimiento tal y como indica el protocolo contra las violencias de género, señaló: “Me acaban de decir los de Igualdad de la UPV que la culpa es mía y no la víctima. Pues con su pan se lo coman. No tengo yo otra cosa que hacer que leerme ahora un protocolo”, señaló en sus redes. “Yo sigo queriendo ir a dar clases. Si puedo, perfecto, y si no me dejan pues hasta aquí hemos llegado, hombre. No me merecerían ni me llegarían a la suela de los zapatos.... Soy yo el que se larga”, añadió.

En un plazo máximo de 10 días, según ha podido saber Infobae, la UPV/EHU habrá decidido si expulsa al profesor.