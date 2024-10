‘La Revuelta’ parodia a Manu Tenorio y mete miedo a ‘El Hormiguero’ con sus invitados: “Si ves el calendario de octubre como está...”

La Revuelta comienza el mes de octubre con grandes éxitos a sus espaldas gracias a septiembre. El programa de La 1 se ha metido en el bolsillo diez de las trece noches del access prime time contra El Hormiguero en la franja de estricta coincidencia. Sin embargo, Broncano ha confesado más de una vez que conseguir invitados para sus programas no es siempre fácil, “el 80% de los programas concretamos al invitado esa misma mañana”; por ello, han querido hablar con su coordinador de invitados y conocer que les depara para este mes. No obstante, antes Jorge Ponce ha protagonizado un sketch que ha triunfado en redes sociales.

El humorista se ha metido en la piel de Manu Tenorio y se ha enfrentado de nuevo a Patricia Suárez en el programa Mañaneros, recreando la famosa escena de la botella de agua. El pasado 20 de septiembre, el programa matinal de La 1 contactaba con el cantante para saber su versión del supuesto drama con okupas que sufre en su vivienda en Cádiz; sin embargo, más que esclarecer los hechos o aportar pruebas, el extriunfito acabó enfrentándose y amenazando a la presentadora.

Este momento acabó con la reputación del artista en redes y Jorge Ponce no ha podido dejar pasar la oportunidad de parodiarle. “¿Has escuchado lo que le ha pasado a Manu Tenorio? Que tiene okupas, yo también. En el pisito se me han metido unos okupas. Aprovechando, porque ya sabes como son esta gente de aprovechados, que habíamos firmado un contrato de alquiler en el que me habían ingresado dos meses de fianza y el mes corriente... Y el día uno se me metieron en el piso”.

En ese momento, han simulado conectar en directo con el programa de las mañanas y Suárez ha cuestionado si tenía un contrato de arrendamiento. “Claro, si nos vamos a poner con tecnicismos...”, ha contestado Ponce mientras meneaba una botella de agua pequeña a cámara. La periodista ha seguido preguntándole por la supuesta situación de sus arrendados: “A ti estos inquilinos te están pagando todos los meses el alquiler”, a lo que él ha respondido: “Pues claro que me están pagando, si se me han metido en el piso. Hombre encima”.

Ella le ha vuelto a cuestionar: “Yo me he metido en el registro de la propiedad, y Jorge, el piso no está a tu nombre”, ante lo que él ha sacado una botella aún más grande. Y la periodista de Mañaneros ha concluido: “Según tú, tienes contrato, te están pagando todos los meses y el piso no es tuyo. A ver si el okupa eres tú”. Este sketch ha provocado miles de interacciones en la red social X, antes conocida como Twitter, donde los usuarios no han dejado de felicitar a Ponce “por su gran actuación”.

Ultimando entrevistas en el último minuto

Por otro lado, el formato quiere seguir reuniendo a la mayor audiencia posible, después de cerrar un primer mes en RTVE que pasará a la historia. De hecho, el pasado lunes David Broncano se hacía con el minuto de oro del día con 2.440.050 espectadores, y superaba en la estricta coincidencia con un 16.5% frente al 14.6% de El Hormiguero. Por ello, siguen calentando a su audiencia y han asegurado que continuarán sin anunciar a su invitado con antelación.

Fernando Delgado es el coordinador de invitados y se ha sentado en el famoso sofá del Teatro Príncipe para comentar con Broncano qué famosos tiene entre manos. El presentador le ha pedido que “de los Premios Princesa de Asturias vengan todos, porque este año queremos apostar por la cultura”. Ante esto, Delgado le ha asegurado que “estamos hablando con Isabel Allende. También Oasis, pero ahora todo el mundo nos lo van a querer quitar. Luego tenemos a Mariano Rajoy bastante cerca, pero lo último que me han dicho es que está a un 50%. Si ves el calendario de octubre como está... viene mandanga gorda”.

Finalmente, el programa ha continuado con la entrevista de los hermanos Pou, Iker y Eneko. Los alpinistas vascos están nominados por sexta vez al Piolet de Oro y visitan La Revuelta por segunda vez. Estos hermanos se lanzaron al mundo de la escalada por separado, pero pronto encontraron en este deporte una pasión compartida que los convirtió en un dúo inseparable. Han conquistado rutas desde las paredes rocosas en los Pirineos hasta las cumbres del Himalaya. Y entre sus logros destacados, está la apertura de la vía Orbayu en el Picu Urriellu, una de las rutas más complicadas de Europa.

