Yolanda Ramos confiesa en ‘La Revuelta’ que nunca aceptó colaborar en ‘Babylon Show’, pese a ser anunciada por Telecinco: “No llegué a un acuerdo”

Yolanda Ramos en 'La Revuelta' (RTVE)

Este lunes 30 de septiembre comienza una nueva semana para La Revuelta y cierra un mes de éxitos en La 1. El programa ha arrasado en audiencias y ha sorprendido a todos al arrebatarle algunos de los días la corona a El Hormiguero, después de más de quince años liderando la franja de acces prime time.

Esta llegada por todo lo alto de Movistar Plus+ a RTVE ha sido muy criticada por algunos personajes públicos y durante estas declaraciones se han emitido algunos bulos sobre este. Sin embargo, uno de ellos llegaba el pasado jueves 26 de septiembre, cuando los medios de comunicación se hacían eco de un supuesto veto del ente público a los colaboradores por hablar sobre drogas; y, además, les insistían en la inclusión de más personajes femeninos a La Revuelta.

Supuestamente, el pasado domingo a las 13:30 en La 2 se iba a emitir en el programa RTVE Responde unas palabras por parte del director del formato, Ricardo Castellá y la nueva Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló. No obstante, esto no ocurrió y este lunes David Broncano ha aclarado lo ocurrido durante el programa.

“Ha salido una noticia de que nos ha regañado TVE por chistes de drogas y que no hay mujeres en el programa. Y esto surgió de una entrevista que hicisteis hace un tiempo (a Grison y Castella), todo viene de ahí. Pero que no nos han regañado”, ha explicado el presentador.

“Algo se ha traspapelado internamente, pero que no nos ha regañado TVE”, ha concluido Broncano. Para seguidamente dar paso a la actriz Yolanda Ramos como invitada este lunes, quien no ha dudado en recriminarle que esta sea la primera vez que pisa el Teatro Príncipe: “No sé por qué no me invitaste si pego mucho en La Resistencia. ¿No soy lo suficientemente moderna?”.

Esperando desde ya la inauguración de la placa de la placa de la placa. #LaRevuelta pic.twitter.com/avy2dTvISr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2024

La intérprete de Paquita Salas se ha empeñado en que quería que Broncano le comprara una limpiadora a presión; y, aunque el programa le ha dado el honor de decorar con una placa con su nombre el sofá, ella quería que fuese el jiennense quien le pagara el regalo: “Como es un regalo y esto es Televisión Española, me lo acabo pagando yo. Quiero que me compres tú la Kärcher”.

“Me alegro mucho de tu éxito”

La actriz ha acudido al programa para presentar su nueva película Viaje de fin de curso con Amazon Prime Video, aunque este es un dato que ella desconocía. No obstante, mientras conversaba sobre sus anteriores trabajos, David Broncano le ha querido preguntar sobre su supuesta participación en el programa de Telecinco de Carlos Latre, Babylon Show.

Mediaset España presentó el pasado 21 de agosto el reparto de la nueva apuesta de la cadena para acess prime time, la cual finalmente acabó durando poco más de una semana ante las bajas audiencias que recopiló, y en este aparecía el nombre de la catalana. Sin embargo, en el formato de La 1 ha confesado que ella nunca llegó a aceptar esa participación: “Se me anunció en la rueda de prensa, pero yo nunca llegué a un acuerdo con él (Carlos Latre). Se anunció falsamente”.

Estas palabras han dejado en blanco a Broncano, quien ha mostrado muy buena complicidad con su invitada durante todo el programa. Tanta ha sido, que Ramos le ha confesado finalmente que se alegra mucho de sus buenos datos de audiencias: “Yo he venido aquí porque he querido, porque me caes muy bien y me alegro mucho de tu éxito”.

