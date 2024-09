Un jefe obliga a trabajar hasta 12 horas diarias a sus camareros con un contrato de 6 y además de llamarles “subnormales” se queda con su propina

Una camarera y un camarero charlan mientras esperan a los clientes en la terraza de un restaurante en el centro de Ronda ( REUTERS/Jon Nazca)

La cara B de la hostelería en España es cada vez más conocida. Los trabajadores del sector han dicho “basta” y cada vez son más los que deciden denunciar su situación. Así, son muchos los que cada día se enfrentan a jornadas laborales interminables, a malos tratos por parte de clientes y empleadores y a unas condiciones económicas que vulneran la legislación vigente.

Jesús Soriano, conocido como Soy Camarero, es desde hace siete años uno de los principales representantes de los camareros y las camareras. A través de sus redes sociales, donde acumula más 160.000 seguidores, el influencer comparte de forma diaria las distintas situaciones a las que se enfrentan sus compañeros de profesión. En este sentido, ha sido el comportamiento abusivo de un hostelero lo que ha llevado a ser tendencia en X de forma reciente.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Este empresauro, además de tener a los empleados en pésimas condiciones laborales, se da el lujo de robarles el bote por todo lo que él considere”, así de contundente se muestra Soriano en una de sus últimas publicaciones de X. En este sentido, y tal y como ha hecho en otras ocasiones, el influencer ha expuesto esta historia al completo a partir de dos capturas de pantalla.

En la primera de ellas, se ve cómo un camarero le explica la situación laboral en la que se encuentra. “Trabajo en una cafetería, la cual me están haciendo hacer de media 7-10 horas, llegando a las 12 horas, con un contrato a 6 horas el cual no me lo quieren cambiar a 8 porque dice que entonces cobraría una miseria”, comienza diciendo. No obstaste, el mismo dice que esto es “lo de menos”. “El tema importante, es que donde trabajo dan la propina al “año” la cosa es que mi jefe, aparte de llamarnos subnormales o cosas similares, se queda con la propina”, añade.

Según cuenta, el hostelero utiliza el dinero para pagar daños y otras cosas asociadas al negocio. Sin embargo, esto es algo que sobrepasa los límites de lo racional. En la segunda captura de pantalla, se ve como el jefe les avisó que utilizaría el dinero para tirar unas bolsas de basura que habían dejado en el restaurante. “Cobraré mis horas extras con furgoneta incluida a 100€/ hora del bote...con riesgo a tener que limpiar mi furgoneta!”.

Son muchos los usuarios que han manifestado su indignación con respecto a la situación de este trabajador. Además, muchos han puesto especial atención sobre el aspecto económico de este asunto. “Se cobra las horas extras del bote a 100€/hora. Pero luego a sus trabajadores lo mismo ni les paga las horas extra”, señala uno de ellos.

Qué se hace con el dinero del bote de las propinas en los restaurantes

En el sector de la hostelería, la propina es toda aquella cantidad que el cliente entrega de manera voluntaria como forma de agradecimiento por el servicio recibido. Según el Real Decreto 713/2010, las propinas no se consideran salario, sino una percepción extrasalarial, por lo que no forman parte del salario mínimo interprofesional.

El reparto de este dinero puede realizarse de distintas maneras. Algunos establecimientos optan por dividirlas equitativamente entre camareros, personal de cocina y de servicio, mientras que otros permiten que cada trabajador gestione sus propias propinas. Legalmente, este dinero pertenece al personal que ha prestado el servicio, y la dirección no puede reclamarlas ni incorporarlas como parte del salario. Si un empleador retiene una porción de las propinas, el trabajador tiene el derecho de reclamar a través de los canales internos de la empresa o buscar asesoramiento legal externo.

