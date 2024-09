Un jefe ofrece un contrato de 650 € por 12 horas el fin de semana, pero la camarera se da cuenta de que son 19 y baja el sueldo a 500

Camareras sirviendo. (Shutterstock)

El sector de la hostelería se ha convertido en uno de los más precarios del país. Un grupo que representa un 7% del PIB y en el que el 40,6% de los trabajadores recibe menos de 1.200 euros al mes, según datos de 2022. Acorde al INE, estos empleados tienen el sueldo medio anual más bajo de todo el país, con 16.274 euros, un 39,6% inferior a la media. Las condiciones tampoco son mejores que los salarios: jornadas laborales interminables, ausencia del pago de horas extra, reseñas negativas por parte de clientes y pésimos tratos por parte de empleadores, son parte del día a día de los hosteleros.

A pesar de que muchos empresarios aleguen que “no hay camareros”, la realidad es que sí que hay gente con ganas de trabajar, pero el problema es que no está dispuesta a hacerlo bajo condiciones que distan mucho de ser las apropiadas. Una injusticia que denuncia casi a diario Jesús Soriano, más conocido como @soycamarero en redes sociales, a través de sus publicaciones de TikTok, Instagram y X.

Desde hace siete años, utiliza sus perfiles para compartir las situaciones a las que se tienen que enfrentar los empleados de este sector en distintas partes del país. Por ello, son muchos los que contactan con él para que exponga las ofertas laborales que los propietarios de los establecimientos venden como grandes oportunidades.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

La última denuncia del influencer, relacionada con una propuesta de empleo, incluye dos de los grandes problemas del trabajo cotidiano de los camareros: el exceso de horas en la jornada y un sueldo precario. En un vídeo publicado en TikTok, Soriano muestra una captura de pantalla de una conversación entre dos personas. En ella, vemos cómo la interesada le pregunta por las condiciones del puesto. El empleador le comenta que sería los sábados de 14:00 a 00:00 y los domingos de 15:00 a 00:00. “Un contrato de 12 horas por 650 euros”, apunta.

Tras leer el mensaje, la camarera le comenta que “eso no son horas 12 horas, son más”. Es entonces cuando el empleador contesta que entonces “el contrato es de 19 horas por 500 euros”. La trabajadora no se echa atrás y se muestra tajante: No sé qué diferencia hay que me hagas un contrato de 19 horas por 650 euros, está claro que la hostelería nunca estará bien pagada. Muchas gracias, espero que no times a más gente”. “Al final descarta esta oferta, gracias a Dios”, apunta Soriano por su parte.

Reacción en redes sociales

La publicación de Jesús Soriano no tardó en viralizarse y ya ha superado las 40.000 visualizaciones y generando una ola de indignación entre los usuarios de la red. Las reacciones no se hicieron esperar: “Por 40 horas le paga ella a él, ¿no?”, “Toda esta gente se merece una buena inspección de trabajo”, “No me extraña que no tengan trabajadores” o “Gente que no debería de tener una empresa”, son algunos de los comentarios que podemos leer.

