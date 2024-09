Frank Cuesta vuelve a cargar contra Yuyee tras conseguir el Santuario Libertad: “Ha vendido a sus hijos por dinero”

Frank Cuesta desvela que ha encontrado un terreno para su nuevo refugio (YouTube)

Frank Cuesta se encuentra embarcado en un litigio legal contra su exmujer Yuyee por la propiedad de los terrenos en los que se encuentra su Santuario Libertad. Todo comenzó cuando la madre de sus hijos le reclamó el lugar al encontrarse este a su nombre, ya que en Tailandia los extranjeros no pueden ejercer de propietarios de fincas. Sin embargo, y aunque él mismo confesó que el terreno estaba valorado en millones de euros, solo quiso aportar a su expareja la cantidad de 200.000 euros.

Desde que adquirió la propiedad, el animalista se ha encargado de rescatar especies que habían sido tratadas para criar o comercializadas ilegalmente. En el santuario, las cuida hasta que estas son capaces de reinsertarse en la naturaleza y para ello creó una sociedad a nombre de ella con la condición de que cuando su hijo mayor, Zorro, cumpliera 18 años pasase a ser de su propiedad.

No obstante, el youtuber no ha explicado por qué esto no ha llegado a ocurrir hasta que se han visto envuelto en una batalla legal. Hace unos días, Cuesta anunció que había llegado al acuerdo de adquirir las tierras a cambio de 6.200.000 bats, lo que equivale a 166.500 euros; y para poder recaudar el dinero, ha hecho una campaña de financiación en la que ha recibido el apoyo del streamer TheGrefg.

Aún así, la pelea no finaliza, ya que aunque ha conseguido que el Santuario pase a las manos de su hijo, Yuyee ya había vendido parte de este a un comprador. Pese a esto, herpetólogo espera no tener muchos problemas para recuperarlo. Sin embargo, la madre no se presentó en la última firma para el traspaso y ha sido muy contundente con ella: “Ha vendido a su familia por 6.200.000 baths”.

Este suceso ha creado un punto de inflexión en la familia y Frank asegura que “la relación entre Zorro y su madre está muy deteriorada”. Además, ha indicado que la madre de sus hijos no se ha puesto en contacto Zape ni para felicitarlo por su cumpleaños.

“Le diría que un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes”, comentó el menor en una entrevista el pasado agosto. “Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada”, defendió a su padre.

Las palabras de Frank

El presentador de Cuatro ha dirigido unas palabras a su exmujer durante su última retransmisión, en las que les ha amenazado de ser responsables de cualquier cosa que le ocurra en los próximos años: “A la parejita feliz que le den por culo, y un abrazo”.

Estas declaraciones tan insinuantes no son las primeras que se escuchan salir de su boca; de hecho, Yuyee denunció a youtuber hace unas semanas por incitación al odio hacia su persona y la de su pareja. La cuenta de Instagram de la actriz se ha llenado de comentarios de odio a lo largo de estos meses en cada una de sus imágenes: “La mujer mas odiada de los hispanohablantes”, “Devuélvete a la cárcel (y emoticonos de excrementos)” y “Me imagino que tus hijos sentirán la repulsión por ti que sentimos todos”.

Además, las palabras no solo van dirigidas hacia ella, sino también para su nueva pareja, Chris Korn: “Por lo menos podrías haberte buscando alguien normal”, “Espero que no vengáis a España y andéis por las calles” y “Parecéis trasvestis las dos”.

