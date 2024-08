Frank Cuesta encuentra un terreno para su nuevo santuario: “En nada empezaremos el proyecto”

Frank Cuesta en su santuario (YouTube. Frank Cuesta).

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Frank Cuesta, quien ha perdido las tierras del Santuario Libertad tras no llegar a un acuerdo con su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith. No ha sido nada fácil para él perder esta batalla, pues en dicho terreno invirtió su ilusión y un gran esfuerzo. Sin embargo, no hay vuelta atrás. El próximo 1 de enero 2025, el herpetólogo y los animales que se encuentran en el refugio tendrán que abandonar el espacio.

“Si eres capaz de crear un paraíso una vez, a lo mejor se puede crear otra vez. Es posible. Empezamos de cero”, afirmó el pasado sábado 17 de agosto en su canal de YouTube. Y así ha sido. Han pasado pocos días desde entonces, pero el leonés no está dispuesto a perder el tiempo. Este miércoles, 21 de agosto, el que fuera presentador de Frank de la Jungla ha comunicado a través de sus redes sociales que ha encontrado un terreno adecuado para construir un nuevo santuario.

“Hemos encontrado unas tierras que tienen el mismo tamaño que el Santuario Libertad”, ha afirmado Cuesta en otro vídeo posteado en YouTube, dejando entrever que el nuevo terreno tendría una dimensión aproximada de 37 hectáreas, espacio que ocupa el refugio actual.

Frank Cuesta desvela que ha encontrado un terreno para su nuevo refugio (YouTube)

“Es un terreno de las mismas características. Es un secarral (tierra muy seca), no hay nada. Hay que montarlo todo, pero mejor así, porque nos da la posibilidad de hacer una réplica de lo que ahora hay”, ha seguido detallando, añadiendo que compartiría un nuevo vídeo en su canal en el que ofrecería información más detallada sobre lo que será el nuevo refugio de animales.

Y es que el santuario actual fue construido durante casi tres meses, tiempo en el que se instaló el vallado, cableado, hábitats para los animales, residencias, un canal de agua artificial y hasta un lago. Además, diferentes áreas del terreno fueron dotadas de cámaras y otro tipo de servicios con el que obtener recursos para sus contenidos en redes sociales. Todos estos medios, y quizás algún que otro más, son los que tendrá que reconstruir Cuesta en el nuevo espacio, algo que prevé que este hecho para principios de 2025.

Pasito a pasito

Nueva tierra para el santuario https://t.co/TFoXvaxv89 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 21, 2024

“En nada empezamos el proyecto, porque de momento no es nuestro, pero ya lo hemos apalabrado”, ha explicado, haciendo referencia a que no quiere adelantarse a los acontecimientos. Casi con total seguridad, este nuevo terreno estará a nombre de uno de los hijos mayores de edad de Frank Cuesta, Zape o Zorro, pues a ley tailandesa pone numerosos impedimentos para que los extranjeros posean tierras en el país.

Zape, el hijo de Frank Cuesta, y su madre, Yuyee, en un montaje fotográfico (Infobae)

En el momento en el que Frank adquirió las tierras del Santuario Libertad, estas fueron puestas a nombre de su expareja debido a su situación como extranjero en el país asiático. Entonces, la expareja pactó que dichas tierras pasarían a nombre de sus tres hijos lo antes posible. Sin embargo, la actriz se negó a hacer el cambio de nombre. Ante esta situación, llegaron al acuerdo de que el leonés le pagase 225.000 euros en concepto de compra por los terrenos.

Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. Es por ello que Frank Cuesta se negó a realizar un acuerdo con la que un día fue su pareja. “Estaba intentando comprar una parte u otra, pero no se puede estar así. No quiero negociar por algo que yo he comprado y he construido con mi esfuerzo y cariño. No quiero tener ningún trato con esta persona No va a haber acuerdo. A veces se gana, a veces se pierde. En este caso, pues pierdo. No se puede tratar con esta gente”, afirmó sobre la pérdida del refugio, añadiendo que fue un error confiar en la modelo.