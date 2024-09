La dura advertencia de Frank Cuesta a la familia de Daniel Sancho tras la sentencia: “Él tiene que estar bien de la cabeza y ahora no lo está”

Frank Cuesta y Daniel Sancho en un montaje realizado por Infobae.

Tras más de un año de espera y después de un largo juicio, el pasado 29 de agosto se dictó el fallo de la sentencia de Daniel Sancho, quien ha sido condenado por la justicia tailandesa a cadena perpetua tras ser acusado de haber cometido un asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo y la documentación de Edwin Arrieta. Son muchos los rostros conocidos que han reaccionado a esta noticia, aunque, sin duda, la opinión más polémica ha sido la de Frank Cuesta.

Sin pelos en la lengua, el herpetólogo ha expresado su punto de vista respecto al procesamiento penal del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Y es que el que fuera presentador de Frank de la Jungla es gran conocedor de la legislación y la situación penitenciara de Tailandia, pues hace cuatro años se enfrentó a una realidad similar con la detención de su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, quien fue condenada por el tráfico de estupefacientes en el país asiático. Así, no ha dudado en enviar una dura advertencia a la familia de Daniel Sancho tras conocer el veredicto final del Tribunal de Koh Samui.

El naturalista ha explicado que no será fácil para el youtuber culinario hacer frente a una prisión en Tailandia. Actualmente, Daniel Sancho se encuentra en la Prisión Central de Surat Thani, una de las más peligrosas del país y con condiciones bastante difíciles. Tanto es así que, según su punto de vista, la defensa del nieto de Sancho Gracia debería centrarse en apoyar anímicamente al detenido antes de optar por recurrir la sentencia.

Daniel Sancho en manos de la justicia tailandesa (EFE/Somkeat Ruksaman)

No es la primera vez que Frank Cuesta aconseja al entorno del acusado sobre los peligros que conlleva enfrentarse a las autoridades tailandesas o les advierte de los riesgos que podría suponer indagar demasiado en la investigación, dejando claro que la cultura tailandesa es bastante diferente a la de España en cuanto a la tolerancia de ciertas valoraciones o críticas hacia su sistema o formas de hacer las cosas.

“Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. Su hijo, ahora mismo, no está bien de la cabeza y no es porque haya asesinato a alguien, sino porque lo primero que hace un preso con una cultura extranjera en Tailandia cuando le condenan a una pena larga, es pensar en quitarse la vida, en escaparse o en cómo poder pagar para poder salir”, ha confesado el extenista en un vídeo publicado en el canal de YouTube de The Grefg.

Frank Cuesta en una imagen de archivo. (Getty)

El herpetólogo ha insistido en que el equipo legal de Daniel Sancho está “perdiendo el tiempo” en presentar recursos a la fiscalía, pues esta decisión, lejos de mejorar el futuro del detenido, podría empeorarlo. En su lugar, deberían centrarse en el cumplimiento y acelerar, cuando se pueda, el proceso de regreso a España.

Actualmente, Daniel Sancho se encuentra cumpliendo un periodo de cuarentena de seis días en la prisión de Surat Thani como medida contra el protocolo del coronavirus que activaron desde la pandemia que se inició en 2020. Dicha situación, le impide recibir visitras hasta al menos, el día 6 de septiembre, lo que, en otras palabras, significa que el joven se encuentra asimilando el veredicto de la sentencia sin apoyo de los suyos.