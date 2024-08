El contundente mensaje de Zape, hijo de Frank Cuesta, a su madre, Yuyee: “Mi padre no es un santo, pero nada justifica esto”

Zape, el hijo de Frank Cuesta, y su madre, Yuyee, en un montaje fotográfico (Infobae)

En los últimos días, Frank Cuesta ha vuelto a situarse en el centro de los focos después de que su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, le reclamase pagar 250.000 euros por el Santuario ‘Libertad’, donde el herpetólogo da un hogar a los animales que acaban en Tailandia. Ante esta situación, el leonés se ha visto en la obligación de recaudar fondos a través de sus redes sociales para cumplir con lo pactado.

Y es que las 37 hectáreas de terreno situadas a pocos kilómetros de Bangkok se encuentran a nombre de su exmujer, ya que en el momento de la compra las tierras no podían constar al nombre de Cuesta debido a su situación como extranjero. Si bien es cierto que a posteriori dichas tierras estarían a nombre de sus hijos, tal y como había pactado el exmatrimonio, ahora, el que fuera presentador de Frank de la jungla se ha visto en la tesitura de volver a comprar dicha propiedad, aunque esta vez quien recibirá el dinero será la actriz tailandesa.

Se trata de un tema bastante delicado y del que, ahora, ha querido hablar el hijo mayor del que un día fue un matrimonio durante casi dos décadas, Zape. El joven se ha sincerado en una entrevista llevada a cabo por el youtuber Javi Oliveira y a través de la cual ha enviado un contundente mensaje a su progenitora.

“Le diría que un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes”, ha comenzado a decir Zape. “Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada”, proseguido diciendo el joven, dejando entrever que no está de acuerdo con la actitud que ha tenido su madre en este asunto.

Una dura infancia

Por si fuera poco, el hijo del leonés ha desvelado que intentó mediar con su madre, aunque sin mucho éxito. “He intentado hablad con ella ya, pero sobre todo mi hermano porque yo estoy enfadado. Pero mi madre no habla de esta situación. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida”, ha manifestado en el canal de YouTube.

“Para mí no es algo nuevo. He tenido mucho tiempo para pensarlo y darle vueltas. Es algo que jode, que jode mucho. Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada”, ha dicho. “Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella. Es algo muy muy fuerte”, ha continuado.

Actualmente, Zape se encuentra viviendo en España como jugador del Casalarreina CF, en La Rioja. Sin embargo, ha asegurado que le gustaría viajar a Tailandia para ayudar a su apdre en el santuario. “Para mí aquel lugar es muy bonito, algo que siempre ha querido mi padre, siempre ha querido tener algo así. Hace un par de años que compró el terreno, montó todo esto y está allí muy feliz. El sueño de mi padre es el de todos nosotros. Si él está bien, estamos todos contentos”, ha asegurado.

Otros de los temas que ha tocado el joven ha sido el tiempo que Yuyee pasó en la cárcel, una etapa que recuerda como la más dura de su infancia. “Cuando entró en prisión fue un palo bastante grande para todos, pero sobre todo lo fue para mi padre, que tuvo que cambiar su vida completamente. Para nosotros también. En el colegio nos dejaron de hablar, ahora me da igual, pero en el momento fue duro. Mi padre tenía que viajar, estuvimos sin padre y sin madre. Tuvimos a Pajoy, que nos cuidaba y era nuestra tutora. Era una amiga de mi madre, que luego cuando ella salió de la cárcel contó una historia que era mentira. Ni la mencionó y nos llevaba al colegio, nos hacía la comida y estaba cuando nadie estaba ahí porque mi padre tenía que atender a mi madre”, ha dicho.

“Todo cambió cuando salió de la cárcel. Ella cambió mucho, pero ha cambiado mucho más ahora con su pareja actual. No he hablado con ella porque es algo muy fuerte, pero me parece raro que justo cuando empieza una nueva relación comenzaron los rencores hacia mi padre. Creo que todo es por el dinero y eso que mi padre es el que ha estado pagando todo y cubriendo todos los gastos. Ahora conoce ella a otra persona que es de los ricos de Tailandia y no trabaja”, ha manifestado, dejando entrever que Chris Daran Korn ha marcado un antes y un después en la vida de su madre. “Me enteré por mi hermano que había una pareja. Ella nunca me ha contado nada sobre él. No le conozco ni le quiero conocer. Y hablando por mis hermanos, ellos no están nada contentos ni con mi madre ni con su pareja. Están haciendo las cosas mal y solo saben criticar”, ha zanjado.