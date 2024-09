“Enhorabuena, me han dicho que vais como motos”: Juan José Millás lanza una indirecta a ‘El Hormiguero’ en ‘La Revuelta’

Juan José Millás en 'La Revuelta' (RTVE)

Mucho más festivos de lo habitual, el público coreaba a un David Broncano a grito de “funcionario” ante la gran alegría de los colaboradores. Y es que, el pasado martes la televisión española se levantaba con la sorpresa del adelantamiento en audiencias de La Revuelta a El Hormiguero en su segundo día de emisión. Arrebatándoles así el trono del programa más visto del día que llevaban conservando desde hace años.

“Fue el programa más visto del día en la televisión en España” ha empezado diciendo Broncano. Tras comenzar con la sección de Jorge Ponce, el presentador ha querido ir directamente a la entrevista con sus invitados. Para ello, le ha dado la bienvenida a Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás, quienes publicaron el pasado jueves La vida contada por un sapiens a un neandertal.

Sin embargo, el locutor de Cadena Ser no ha podido evitar lanzar una puntada al gran rival, Pablo Motos: “Enhorabuena, porque me han dicho que vais como motos”. Con ellos, el presentador ha aprovechado la oportunidad para llamar la atención del único segmento al que no han llegado de la audiencia del país, el de mujeres mayores de 65 años.

A su llegada, le han regalado un frasco lleno de gominolas de cerebros y ojos, en honor a su libro. Y los escritores han explicado que para ellos, lo más relevante es que el público comprenda que “la relación entre el sapiens y el neandertal. Pero yo me conformaría con que la gente comprendiera lo importante que es el emergentismo, que la consciencia es uno de los sistemas más complejos”.

Juan Luis Arsuaga es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleoantropología en la Universidad Complutense de Madrid. Y ha agradecido a Broncano la oportunidad que le ha brindado de acudir al comienzo del curso al programa: “Esta entrevista me viene muy bien porque empiezo el curso con los alumnos. El año pasado la entrevista fue a mitad del curso y mis alumnos me dijeron que habían descubierto que yo era una persona importante. Este año, he empezado el curso esta semana y en este momento, en directo y en tiempo real, mis alumnos están descubriendo que el profesor que les explica Evolución Humana es famoso”.

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

El futuro de David Broncano en RTVE

De esta manera, el jiennense completa el tercer programa de su lucha de audiencias contra El Hormiguero. El primer programa reflejó un sorprendente 17% ante el imparable 23%; no obstante, parecer ser que el programa de Pablo Motos pierde parte de su target y la pasada noche sorprendía con el sorpaso de La 1 al liderazgo absoluto de Antena 3 con una cifra del 1,3% de cuota de pantalla.

Sin embargo, esta lucha podría crecer ante la cancelación este miércoles de Babylon Show, el programa de acces prime time de Carlos Latre en Telecinco que comenzó sus andadas el pasado 26 de agosto y tras conseguir poco más de un 3% de cuota el martes, la cadena ha decidido cancelar. Por lo tanto, quedar ver si la compañía consigue recuperar su audiencia o es absorbida por Antena 3 o La 1.

