Najwa Nimri desvela el motivo por el que Pablo Motos no la invita a ‘El Hormiguero’: “Desde entonces, estoy vetada”

Najwa Nimri se ha convertido en la segunda invitada de La Revuelta, espacio presentado por David Broncano y que se estrenó este lunes, 9 de septiembre, en el access prime time de RTVE. El programa apenas ha empezado su andadura en la cadena pública, pero lo cierto es que está teniendo una gran acogida y prueba de ello son las cifras de audiencias.

La actriz de Vis a Vis se caracteriza por ser una persona sin pelos en la lengua. Y así se ha mostrado en su paso por la cadena pública. La de Pamplona acudió la noche de este martes, 10 de septiembre, al formato para presentar su nueva serie de Netflix Respira, pero su entrevista ha saltado a la primera plana por los candentes titulares que ha lanzado al hablar del principal competidor con el que se enfrenta La Revuelta y David Broncano: Pablo Motos y El Hormiguero.

“Estás a punto de barrerle. Yo creo que Pablo Motos está temblando”, ha afirmado la también cantante, palabras con las que ha lanzado una “indirecta” al de Requena. Las declaraciones de Najwa Nimri han dejado sin palabras a Broncano, quien no ha sabido qué responder. Ha sido entonces cuando la invitada ha explicado por qué Pablo Motos no la llama para asistir a su programa. “Allí no me llevan”, ha comenzado a decir.

“Estoy vetada por no haber querido ir la primera vez”, ha continuado diciendo, dejando entrever que este sería el motivo por el que no cuentan con su presencia en el espacio de Antena 3. Y es que parece ser que la actriz fue contactada para que visitase el plató de las hormigas, pero rechazó la entrevista. Desde entonces, no ha vuelto a recibir una llamada de El Hormiguero.

Ante esto, el jiennense le ha ofrecido la posibilidad de hablar con sus contactos para que sea invitada, pero ella ha tenido claro que no quiere verle la cara a Motos. “Es que tú también eres muy cuca”, ha dicho el presentador a modo de broma, tratando de quitarle seriedad al asunto.

Supera en audiencias a ‘El Hormiguero’

La segunda entrega de La Revuelta ha sido épica. El espacio de David Broncano ha superado por primera vez en audiencias a El Hormiguero, convirtiéndose en el programa más visto del access prime time y arrebatándole la hegemonía a Pablo Motos. Los datos que han visto la luz la mañana de este miércoles, 11 de septiembre, ponen de manifiesto que en su segundo día en televisión, La Revuelta ha conseguido una audiencia media de 2.127.000 espectadores, lo que se traduce en un 17,9% de audiencia, según los datos de Kantar Media.

El nuevo programa de RTVE ha mejorado sus datos respecto al día de su estreno y ha batido a su gran rival, Pablo Motos y El Hormiguero, que ha logrado una cifra de audiencia media de 2.103.000 telespectadores, lo que se traduce en un 16,3% de cuota de pantalla. De esta manera, Broncano ha superado ligeramente a su rival con 1,6% de share la noche de este martes.

